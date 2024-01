Il doppio malinteso di oggi su Gabriella Golia ed Alba Parietti spiegato bene

Stiamo assistendo proprio in queste ore ad un doppio malinteso riguardante Gabriella Golia ed Alba Parietti. Cosa hanno in comune due donne che sono diventate delle vere e proprie icone a cavallo degli anni ’80 e ’90 nel panorama televisivo italiano? Entrambe, nello specifico, da circa 24 ore a questa parte si ritrovano al centro di post o articoli acchiappaclick che stanno creando dei veri e propri trend sui social, come si può osservare dalla foto che abbiamo collocato ad inizio articolo.

Chiariamoci sul duplice malinteso di oggi su Gabriella Golia ed Alba Parietti analizzato bene

Andiamo con ordine, perché la storia di Gabriella Golia si trascina ormai da un paio d’anni a questa parte. Non è un caso che nel nostro archivio potete facilmente trovare alcune smentite con le quali abbiamo cercato di gettare acqua sul fuoco. In particolare, sull’ex annunciatrice Mediaset pesa un annuncio fatto da lei stessa alcuni anni fa, quando nel corso di un intervista aveva fatto sapere di essersi ritirata dal mondo della tv per dedicarsi alla famiglia e ad altri progetti con scopi nobili.

Tanto è bastato per invogliare alcuni addetti ai lavori a citare un estremo “addio al volto Mediaset” che ha fatto pensare al peggio. Catena di post tornata attuale oggi 19 gennaio, con il solito approccio che è concepito per invogliare gli utenti ad approfondire il tutto e a cliccare sul link che spesso e volentieri viene posto nel primo commento all’immagine ingannevole. Insomma, nulla di nuovo per noi che conosciamo la pratica.

Per quanto concerne Alba Parietti, invece, circolano post acchiappaclick in stile “ultimo saluto” sfruttando un post da lei stessa pubblicata nel corso delle ultime ore per dare l’ultimo saluto ad Alessio Gorla. L’assistente di Berlusconi è venuto a mancare di recente e lei lo ha voluto ricordare. Anche qui malintesi infiniti, come nel caso di Gabriella Golia.

