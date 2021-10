Il diverbio tra Luca Telese e Fabrizio Corona costringe Giletti ad intervenire: “Non puoi stare qui”

Fabrizio Corona ha una malattia psichiatrica e chiede un trattamento giuridico diverso rispetto ad una persona normale, stando a quanto annunciato da Luca Telese su LA7. C’è questo alla base dello scontro tra i due, durante la trasmissione condotta da Giletti, che ci consente di parlare nuovamente di questo personaggio, dopo alcune bufale del passato. Una ricostruzione necessaria, per comprendere cosa ci sia alla base delle parole del giornalista e come abbia reagito sia il diretto interessato, sia lo stesso Giletti.

Cosa ha detto Luca Telese a Fabrizio Corona e perché Giletti è intervenuto

Andiamo con ordine, in modo da non lasciare nulla al caso. Sostanzialmente, Luca Telese parla di Fabrizio Corona come di una persona malata, proprio nell’ottica di una diversa gestione del suo caso da parte dei giudici. Il giornalista, probabilmente, ha preso spunto da alcune dichiarazioni della madre di Corona, che a suo tempo aveva evidenziato dal canto suo alcune gravi patologie psichiatriche a proposito del figlio. Come riportato da Adnkronos poco più di sei mesi fa, in quella circostanza ha dichiarato di temere addirittura che l’uomo potesse suicidarsi.

Tuttavia, su LA7 lo stesso Fabrizio Corona ha rifiutato con vigore l’etichetta di “malato”, al punto da rispondere in modo duro a Telese. Si potrebbe dire anche “con eccessi“, visto che ha confessato di odiare questo tipo di giornalismo, citando la testata TPI. A quel punto, però, è intervenuto Giletti, il quale ha fatto capire al suo ospite che, continuando in quel modo, lo avrebbe invitato a lasciare la trasmissione. A quel punto è arrivato il parziale passo indietro dell’ex paparazzo.

Una storia delicata la sua, che ci ha regalato un altro capitolo in queste ore su LA7, come potrete notare anche attraverso il video a fine articolo. Dunque, vi lasciamo al filmato che consente di ricostruire la lite tra Luca Telese e Fabrizio Corona da Giletti.

