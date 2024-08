Secondo una condivisione Facebook il Cybertruck è stato copiato da una cucina da campo del West, e Elon Musk si sarebbe rifatto integralmente al progetto del c.d. “chuckwagon”.

In realtà, per quanto ai tempi della colonizzazione del Selvaggio West ovviamente esistessero carri e cucine da campo (in qualche modo i coloni dovevano pur vivere durante il viaggio), nessuno di questi mezzi aveva ovviamente le forme futuristiche del Cybertruck e la foto usata per provare il contrario è l’ennesimo prodotto dell’AI.

Il Cybertruck è stato copiato da una cucina da campo del West? Bufala di AI

Ovviamente la condivisione è stata rimaneggiata una volta scoperto l’arcano aggiungendo la scritta “testo ironico”, ma Facebook, nel tentativo di Meta di combattere la diffusione di bufale e contenuti alterati, ha introdotto una forma di registro permanente di tutte le modifiche dei messaggi che rende possibile risalire alla versione originale, che non conteneva tale scritta.

Il “Chuckwagon” è attribuito a tale Charles Goodnight, scout, esploratore, Texas Ranger e ranchero che tra le molte intuizioni legate alla vita dell’esploratore (come una particolare sella all’Amazzone basata sulla sella all’americana e non all’inglese per la moglie) decise di aggiungere al tradizionale carro coperto modello “Studebaker” (quello che nei film ambientati nel West ricorderete associato ai coloni, di legno con un tetto di tela cerata) una “chuckbox”, ovvero un cucinino con cassetti e ingredienti e un tavolo pieghevole non dissimile da quello dei nostri odierni “camioncini dello street food”

Nei convogli quindi ci sarebbe stato sempre un cuoco pronto a cucinare alimenti di facile conservazione, o ottenuti dalla caccia del momento: ancor più spesso il cuoco/cerusico/cavadenti diventava una personalità importante nella carovana.

Ma quello che ci importa è che un Chuckwagon non avrebbe mai avuto l’aspetto di un Cybertruck, ma di un semplice carretto coperto con un piano di appoggio.

Le foto invece del Cybertruck “antico” derivano invece da una serie di Post X che risalgono almeno a Giugno, e che in alcune varianti ipotizzano un immaginario nipote di Nikola Tesla (santo patrono di ogni complotto suo malgrado) che avrebbe inventato i veicoli elettrici ben prima della diffusione massiccia dei veicoli a scoppio.

Conclusione

Il Cybertruck non è stato copiato da una cucina da campo del West, ovvero il Chuckwagon, diversa per forme e utilizzo. La foto usata è una creazione con AI.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.