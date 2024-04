Il contenuto esclusivo sul crollo della Torre di Pisa oggi è simulato

Ci è stata segnalata in mattinata la divulgazione di un fantomatico contenuto esclusivo sul crollo della Torre di Pisa, con relativa apprensione da parte di coloro che per forza di cose hanno un legame emotivo con un’opera importantissima per la storia del nostro Paese. Tutto nasce da un malinteso, se pensiamo al fatto che il video nuovamente diffuso oggi è simulato. Uno di quei lavori che tende a prevedere scenari apocalittici, come abbiamo avuto modo di osservare in passato a proposito del Vesuvio e della sua possibile eruzione in futuro.

Va smentita l’autenticità del contenuto esclusivo sul crollo della Torre di Pisa oggi: è tutta una simulazione

Dunque, se da un lato in passato ci è capitato di condividere contenuti divertenti su una struttura iconica presente nel nostro Paese, come si può facilmente percepire analizzando il nostro archivio, oggi si sconfina nel campo dei malintesi e delle fake news. Come accennato in precedenza, grazie anche alla diffusione dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie correlate, diventa cruciale saper distinguere contenuti autentici da quelli artefatti.

Va anche aggiunto che il contributo sul contenuto esclusivo sul crollo della Torre di Pisa oggi risalga addirittura ad 11 anni fa, oltre ad essere simulato, come si può facilmente constatare prendendo visione della pubblicazione originale su YouTube. Per farvela breve, anche in questa circostanza sarebbe bastato un minimo lavoro di ricerca per mettersi alle spalle qualsiasi dubbio ed evitare che una vicenda senza alcun riscontro potesse prendere piede in Italia, visto che altre strutture simili vivono potenziali pericoli più concreti.

In passato sono state prese tutte le precauzioni possibili per scongiurare il pericolo di andare incontro al crollo della Torre di Pisa, motivo per il quale ad oggi non abbiamo il minimo motivo per nutrire ansie e preoccupazioni sotto questo punto di vista. Stop alle condivisioni frettolose in Italia.

