Schianta drone sulla Torre di Pisa, denunciato 25enne

Schianta drone sulla Torre di Pisa, e così cominciano le disavventure penali di un giovane turista francese. Non un terrorista, ma un distratto (e poco incline alle regole) turista in gita in Toscana.

Il giovane, a caccia di nuove emozioni e foto di sicuro impatto, ha infatti deciso di far volare il suo drone per Campo dei Miracoli. Ma non sempre un drone è così semplice da controllare e non a caso il regolamento ENAV vieta il sorvolo della zona.

Il drone è andato a sbattere sul settimo anello della Torre di Pisa e a seguito dello schianto è rovinato al suolo.

Al danno è seguita immediatamente la beffa: se l’obiettivo del giovane era avere uno o più pregevoli scatti della Torre, ammesso che dai rottami del drone sia ancora possibile recuperare le memorie di massa, questo non avverrà. Non rapidamente altrove.

Se la storia comincia con un turista che schianta drone sulla Torre di Pisa, finisce coi rottami del drone sequestrati come corpo del reato. La torre non ha fortunatamente subito danni, ma il giovane è stato identificato e denunciato a piede libero.

Ritrovandosi quindi senza drone, senza foto e con qualche guaio in più.

