Il Comune di Bugliano viene a prendere i non immunizzati. E lo fa con una serie di citazioni da film di azione in un messaggio che fa parte del filone del Ritorno ai Social.

Ovviamente per i pigri precisiamo: è satira ascesa, uno scherzo diventato bufala suo malgrado.

Il Comune di Bugliano, che ricordiamo essere una parodia della società Italiana, un “mondo Piccolo 2.0”, una versione divertentemente allucinata e post-moderna della Brescello Guareschiana, aveva abbandonato i Social a causa della scarsa ricezione da parte degli utenti.

Dopo un lungo silenzio, o meglio ridottissima attività Social basata perlopiù su post di terzi tratti dal loro Blog, Bugliano ha rotto il suo lockdown autoimposto per riaprire i suoi presidi virtuali, donandoci una serie di perle.

Il Comune di Bugliano viene a prendere i non immunizzati, ma è una fake news

Forse non più numerose come un tempo, ma non meno virali. Come il famoso appello per cui il Comune di Bugliano viene a prendere i non immunizzati.

L’improbabile appello sembra preso da un film di azione. C’è il cosiddetto “arc number”, ovvero il numero ricorrente nell’arco narrativo usato come richiamo o citazione per i fan della saga.

In questo “49”, numero che echeggiando passate questioni legate ad un noto partito dell’attuale maggioranza serve a rievocare “Matteo Doroteo”, l’improbabile e villano capo dell’Opposizione di Bugliano sempre in sella alla sua ruspa pronto per la distruzione finale.

Abbiamo l’improbabile citazione cinematografica, dove il Dottor Mantrugiani diventa un novello Rambo e cita parola per parola la scena in cui l’eroe interpretato da Stallone minaccia un corrotto burocrate (Rambo II).

Tutto questo restituisce l’immagine di uno scherzo nello stile di Bugliano. Trascurato e popolare all’apparenza, raffinato e ricercato all’interno.

I risultati?

In questo momento i Social si stanno riempiendo di account che dichiarano, a nome degli immaginari 49, che questi immaginari (enfasi: immaginari) soggetti dovrebbero venire a prendere il Sindaco Buggiani e il Medico Mantrugiani, nonché proporre improbabili denunce immaginare contro soggetti immaginari per citazioni filmiche immaginarie.

Ed è tutto molto tipico.

