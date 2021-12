Credono al Comune di Bugliano che vieta rapporti tra vaccinati e NoVax: “Lasciateci in pace”

Bisogna tornare sul Comune di Bugliano oggi 11 dicembre a quanto pare, considerando il fatto che dopo la bufala sul divieto delle decorazioni natalizie presso la scuola Bava Beccaris, che abbiamo analizzato nei giorni scorsi, ha preso piede un’altra fake news. In verità, si tratta di una trollata, se non altro perché il presunto paesino del pisano non esiste. In tanti lo sanno, mentre una piccola percentuale di utenti continua a credere ai contenuti di quella che, in sostanza, è in tutto e per tutto una pagina satirica.

Il Comune di Bugliano vieta rapporti tra vaccinati e NoVax: si crede alla nuova bufala

Sostanzialmente, la presa in giro del giorno ci rimanda alla storia del Comune di Bugliano che vieta rapporti tra vaccinati e NoVax. Una notizia così assurda che in pochi dovrebbero crederci. Al netto della trollata. Basti pensare alla generica definizione di “rapporto sessuale”, senza dimenticare un dettaglio non trascurabile: effettuare controlli sotto questo punto di vista, focalizzandosi su momenti estremamente intimi tra le persone, sarebbe a dir poco complicato.

La storia del Comune di Bugliano che vieta rapporti tra vaccinati e NoVax si riferisce ad un preciso post pubblicato su Facebook e, come accennato, qualcuno ci sta credendo lamentandosi con l’inesistente amministrazione. Altri, invece, alimentano la trollata, come si percepisce da questo commento in cui si citano Elio e le storie tese:

“Mio cugino è andato con una e quando si è risvegliato si è trovato scritto nello specchio “BENVENUTO NEL MONDO DEL COVID”. Mio cugino mio cugino“.

Staremo a vedere come andranno i prossimi commenti. Nel frattempo, dal nostro punto di vista, non possiamo fare altro che smentire l’autenticità della notizia, secondo cui il Comune di Bugliano avrebbe vietato tramite apposita ordinanza che ci possano essere rapporti sessuali tra vaccinati e NoVax. Necessario che sia chiaro a tutti.

