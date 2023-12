Ci segnalano i nostri contatti un post virale su X relativo alla resa di diversi miliziani di Hamas, secondo cui uno di loro sarebbe il “civile innocente Munir catturato da IDF”, apparentemente costretto a posare con un fucile, con tanto di foto e un profilo come innocente metalmeccanico.

Il problema è che, come abbiamo visto in casi assai simili, la foto del civile innocente dimostra che questi semplicemente non esiste, o per qualche motivo è stato raffigurato con una creazione a mezzo AI.

Il civile innocente Munir catturato da IDF viene da una AI

Analizziamo nel dettaglio la foto del presunto “metalmeccanico Munir”.

Noterete alcuni dettagli che abbiamo visto in simili creazioni, come la galleria di “vittime del vaccino” inventate con AI: lo fondo è una macchia sfocata con piante distorte, il “metalmeccanico Munir” ha un orecchio deforme, le sopracciglie infossate e il colletto della camicia si compenetra con qualcosa che sembrano frammenti di una cravatta immaginaria.

Infatti in base al portale “Is it Ai?” la foto ha un tasso di oltre il 96% di possibilità di essere un falso, che la semplice analisi ottica porta al 100%

Conclusione

La foto del “civile innocente Munir”, metalmeccanico catturato da IDF è un falso creato per spingere la narrazione dell’IDF che “cattura civili” per spogliarli e umiliarli fingendo siano soldati.

Narrazione sottesa alla resa di diversi miliziani allo scopo di demonizzare il protocollo per cui un sospetto miliziano viene comunque privato di armi e ispezionato per cercare cinture esplosive nascoste.

