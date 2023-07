“Grazie scienzah”: così si apre una intera galleria di falsi creati per diffondere una falsa narrazione e una fake news. Avevamo già prospettato l’effetto dirompente che avrebbe avuto la diffusione tra i “notutto” delle intelligenze artificiali

Ora ne abbiamo visto il risultato: nonostante ormai proprio grazie ai vaccini e ai progressi della medicina siamo arrivati alla convivenza col COVID19, le narrazioni novax continuano a nutrirsi di falsi. In questo caso generati dalla computer graphics.

“Grazie scienzah”: una intera galleria di vittime del vaccino creata in CG

Ci sono tutti gli elementi per attirare l’attenzione: un sobrio sfondo nero, una musica triste ed emozionale secondo la gag degli utenti “Gen Z” che non riescono più a concentrarsi su un testo se non sia accompagnato da un TikTok in movimento e una serie di volti tutti in posa con date di morte recenti.

Una vera strage che “Il governo noncielodikeno” vero?

Ma analizziamo quei volti e troveremo alcuni tratti che conosciamo e che abbiamo ampiamenti visto in creazioni in CG simili, come la falsa giornalista Ucraina convertitasi all’amore per Putin Irina Kerimova e gli “immortali fratelli Sasha e Masha”, allitteranti bot armati di foto create al computer.

La presunta sedicenne Valentina, forse a causa degli “effetti del siero” si ritrova con una capigliatura grigio topo da anziana, sopracciglia distorte, gli incisivi fusi ai canini e un singolo orecchino peloso sull’orecchio destro.

Al pari di “Irina Kerimova” che posa sorridente nelle sue foto “giornalistiche” con un singolo orecchino e un sorriso distorto.

Dato evidente in “Valerio”

Che sembra essere diventato a sua insaputa un autentico incubo da body horror alla Cronenberg con le stanghette degli occhiali che si fondono alla sua carne penetrando nella pelle delle tempie mentre il suo orecchio sinistro cresce ipertrofico.

Tutte le foto nella galleria hanno inoltre due anomalie costanti: gli sfondi sono sempre una macchia sfocata e sono tagliate in modo grossolano, cancellando la parte superiore dei capelli

La spiegazione è semplice: l’intera galleria non esiste.

Si tratta di foto scaricate dal sito “This person doesn’t exist”.

This person doesn’t exist e la spiegazione del mistero

Il generatore automatico di volti generatore di volti AI “This person doesn’t exist” è alimentato da StyleGAN, una rete neurale di Nvidia sviluppata nel 2018.

Il suo scopo è dimostrare le capacità di inganno delle AI con un semplice stratagemma tecnico: StyleGAN è composto da due algoritmi. Uno va a caccia di volti cercando elementi da combinare come nel gioco per bambini (popolarizzato dalla saga cinematografica di Toy Story in Italia) “Mr. Potato Head” e l’altro verifica la foto facendo “passare” solo quelle che sembrano verosimili.

Il risultato è una galleria in eterno rinnovamento di volti grossomodo verosimili. Tutti però con un “marchio” nall’angolo in cima a destra.

Marchio che ovviamente il creatore della galleria ha semplicemente e assai pigramente ritagliato via, lasciando così le foto evidentemente manomessa.

Come è lo stesso portale a precisare, le intelligenze artificiali sono ancora carenti nell’abilità di creare sfondi, mani e visi.

Del resto gli esseri umani che scattano le foto di cui le AI si nutrono raramente si preoccupano di inquadrare gli sfondi in modo convincente, focalizzandosi sulla figura umana, e visi e mani sono una piccola parte della figura completa.

Particolari simmetrici come gli orecchini e le sopracciglia finiranno pertanto quasi sempre sbagliati, i denti saranno raffigurati in modo distorto e le orecchie gommose e sproporzionate.

Per risparmiare risorse o per mancanza di referenze gli sfondi saranno piatti, bidimensionali o solo macchie confuse, gli sguardi persi nel vuoto, i capelli stopposi e irregolari e, parimenti, fuoriusciranno da dove non dovrebbero.

Per non parlare, infine, di dettagli come occhiali e orecchini che, essendo visti dall’AI come “parte della figura umana” si compenetreranno ad essa in modi assurdi e mostruosi.

Tutto questo rende l’inganno assai riconoscibile, ancora prima del fatto che l’enorme numero di “morti e danneggiati da vaccino” appaia solo in quella galleria, che, cercando in base alle indicazioni nel video, fa riferimento ad un account TikTok con contenuti novax e sul conflitto Ucraino (ovviamente questi ultimi con ottica filorussa).

Conclusione

La galleria di vittime del vaccino è integralmente creata in CG mediante il sito “This Person doesn’t exist”.

