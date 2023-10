Il caso scommesse illegali con Corona richiama Tonali, Zaniolo e Bonucci: zero fonti ad oggi

C’è grande attesa per le 18 di oggi 12 ottobre, quando Fabrizio Corona annuncerà i nomi di due calciatori che, a suo dire, sono implicati nel giro delle scommesse illegali al pari di Fagioli. Alcune informazioni diramate in anteprima dal fotografo hanno scatenato la fantasia degli utenti, ma anche una serie di notizie non confermate che coinvolgono giocatori del calibro di Tonali, Zaniolo e Bonucci. Numerose, infatti, le segnalazioni che ci sono arrivate nelle ultime in merito a contenuti che diffamano sul nulla

Basta parlare di scommesse illegali a proposito di Tonali, Zaniolo, Bonucci, oltre a Donnarumma

Un po’ come avvenuto il mese scorso con Pogba, come vi abbiamo riportato con un altro articolo, occorre andarci cauti su queste tematiche. Lo stesso Fagioli, indagato e che a detta di alcune importanti testate nazionali avrebbe già confessato i suoi peccati, ad oggi non può essere ritentuto colpevole di nulla in assenza di sentenze. A maggior ragione, il medesimo discorso coinvolge giocatori del calibro di Tonali, Zaniolo e Bonucci. Il tutto, senza dimenticare Donnarumma, presente in alcuni post con frequenza inferiore rispetto ai colleghi.

Come stanno le cose al momento? Se da un lato è vero che Corona ha anticipato il nome di Fagioli circa due mesi fa, preannunciando che lo stesso avverrà oggi alle 18 con altri due calciatori, è importante evidenziare che queste anticipazioni non possano essere considerate allo stesso livello di un’indagine ufficiale. Senza nulla togliere al fotografo, che afferma di avere tra le mani anche le prove che metterebbero in discussione le posizioni di altri calciatori.

In ogni caso, si parla di possibili scommesse illegali per giocatori come Tonali, Bonucci, Zaniolo e Donnarumma per un motivo ben preciso. Lo stesso Fabrizio Corona, infatti, intervenendo ieri sera a 7 Gold ha fatto sapere che si tratta di giocatori importanti, nel giro della Nazionale italiana e che ora giocano all’estero. Detto questo, non si hanno riscontri sui calciatori appena citati.

