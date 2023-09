Squalifica Pogba se confermato doping e caso positivo al testosterone: cosa dice il regolamento

Un mega “se” e tanti condizionali sono d’obbligo in questi minuti, ma è chiaro che tanti tifosi della Juventus ed appassionati di calcio si stiano ponendo domande sulla squalifica Pogba, nel caso in cui dovesse essere confermato il caso di doping, con il francese positivo al testosterone in seguito ai controlli effettuati dopo il match tra l’Udinese e la Vecchia Signora. Nonostante lo scarso minutaggio di quella partita, infatti, il campione del mondo 2018 sarebbe stato sorteggiato per i controlli di rito alla Dacia Arena.

Ipotesi su squalifica Pogba se confermato doping e caso positivo al testosterone: il regolamento dopo la partita con l’Udinese

In un contesto del genere, dunque, è fondamentale comprendere cosa dica il regolamento sull’eventuale squalifica Pogba. A maggior ragione, considerando che il ragazzo sia reduce da quasi due anni di inattività (parziale, ma fino ad un certo punto), oltre al fatto che sia ormai trentenne. Un altro caso da affrontare su questo ragazzo, dopo quello che abbiamo trattato anni fa sul nostro sito con altro approfondimento.

Secondo le prime informazioni trapelate finora, la squalifica Pogba ha contorni ben precisi. Il francese, secondo Sportmediaset, sarà sospeso in via cautelare, con la possibilità entro tre giorni di richiedere le controanalisi. Come avvenuto con Palomino dell’Atalanta un anno fa. Qualora la positività dovesse essere confermata, a quel punto l’ex Manchester United dovrà essere giudicato dal tribunale nazionale antidoping. In alternativa, potrà puntare sul patteggiamento.

Scenari relativi alla squalifica Pogba? Con casi di doping accertati si arriva fino a due anni. Tuttavia, il termine potrebbe anche essere allungato a quattro anni qualora dovesse essere accertata l’intenzionalità. Ribadiamo che la prudenza sia d’obbligo in questi casi e che, per ora, non abbiamo elementi ufficiali utili per inquadrare al meglio la questione. Ci siamo riportati ad immaginare un possibile scenario con caso di doping e di giocatore positivo al testosterone, secondo quanto riportato nel regolamento.

