Ci segnalano i nostri contatti una serie di tweet, uno in lingua inglese ed una ricondivisione in lingua Italiana, in cui viene mostrato un cartone animato di Topolino pervertito che buca il formaggio in un modo alquanto “creativo”, ovvero usando il proprio membro.

Ovviamente, una finzione troppo grottesca per essere presa sul serio se non da un pubblico già abituato a credere nei complotti: ad esempio quello più antico della stessa internet, che vede Disney essere una società satanica pagata dai poteri forti per corrompere l’infanzia inserendo temi sessuali e demoniaci che avrebbero portato i bambini a diventare pedofili, omosessuali o adoratori del Maligno, concetti come abbiamo visto per molti teorici del complotto assolutamente infungibili.

Il cartone animato di Topolino pervertito che buca il formaggio non esiste

Lo spezzone animato che raffigura Topolino intento in tale erotica dissacrazione è stato pubblicato nel 2011 sul forum “B3Ta” (letto “Beta”), un forum che ospita spesso concorsi per chi crea fotomontaggi su temi fissati dai gestori.

Il materiale di partenza è evidente per chiunque abbia la minima dimestichezza con la storia di Topolino: le animazioni di Topolino, Minnie e Gambadilegno sono infatti “scontornate” dall’originale capolavoro Steamboat Willie, debutto in animazione del topo più famoso della Disney stessa, le cui sequenze sono spesso state usate dalla stessa “Casa dei Sogni” come iconico simbolo della loro produzione.

Si tratta anche del primo cartone animato a presentare una colonna sonora con musiche, effetti sonori e dialoghi (mediante semplici suoni non intelligibili e non parole) completamente sincronizzata e il secondo (o terzo, a seconda delle fonti) cartone animato con sonoro sincronizzato della storia.

L’angolo scelto dall’account TikTok citato dal primo account Twitter segnalatoci per lanciare il contenuto serve infatti a nascondere il watermark apposto sulla gif animata dall’originale autore del montaggio, tale “Drimble” e un anacronismo abbastanza grave sfuggito allo stesso.

Ovvero la presenza di un logo della HSE, l’agenzia regolatoria della sicurezza alimentare nel Regno Unito, attiva peraltro dagli anni ’70 (mentre Steamboat Willie è del 1928)

Di seguito alleghiamo un montaggio delle sequenze estrapolate dal corto originale.

Rispettivamente sia il movimento di Topolino che ondeggia il bacino fischiettando che di Gambadilegno stupito derivano dall’iconica sequenza introduttiva di Steamboat Willie, dove Topolino fischietta il tema dell’animazione e Gambadilegno accorre per rimproverarlo della sua distrazione. Ovviamente con l’aggiunta abbastanza cruda del membro del topo.

Il pappagallo, assieme allo sfondo del montaggio, vengono dal minuto 1:30, in una sequenza in cui il pennuto irride Topolino mandato a pulire il ponte della nave, mentre il movimento di Minnie che gira un ingranaggio viene dal minuto 4:30, sequenza in cui Minnie e Topolino vanno in cucina organizzando una gioiosa danza usando gli animali e le suppellettili custoditi nella cantina del vaporetto del titolo come strumenti musicali impropri.

Va detto che il Topolino delle origini era assai diverso dal personaggio che conosciamo adesso, l’impettito ed eroico giornalista con velleità da detective pronto a sgominare i crimini di Gambadilegno e Macchia Nera al fianco del Commissario Basettoni, bensì un personaggio non meno svagato e incline alla pigrizia e distrazione di Paperino e Pippo, con cui fu protagonista di corti successivi, come l’iconico “The Fire Brigade”.

In nessun caso Disney ha mai prodotto un corto con Topolino intento ad atti sessualmente inappropriati: a latere, lo stesso Steamboat Willie fu censurato per decenni di una sequenza in cui Topolino, volendo usare la scrofa nella cantina del vaporetto come una fisarmonica, prima le stacca di dosso i cuccioli tirandoli per la coda, scena ritenuta già negli anni ’50 inappropriata e inadatta alle sensibilità infantili.

Ma in nessun caso è stato creato da Disney il corto mostrato nel Tweet.

Conclusione

Il cartone animato di Topolino pervertito che buca il formaggio, come vi avevamo anticipato, semplicemente non esiste. È il montaggio di un portale di gare di montaggi video di vari temi, circostanza rilanciata da Snopes.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.