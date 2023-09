Ignorate il nuovo SMS Popso riguardante l’app Scrigno oggi in Italia

Cancellate oggi stesso il messaggio Popso, a proposito dell’SMS sull’app Scrigno. Spesso capita di ricevere sul proprio smartphone messaggi alquanto sospetti che riguardano banche oppure che sembrano provenire dalle Poste Italiane. Attenzione perché questo è il metodo più semplice adottato dai truffatori per ingannare gli utenti, riuscendo a risalire poi alle credenziali dei conti bancari. A tal proposito quest’oggi è ritornata in auge una truffa dell’sms POPSO.

Ignorate il nuovo messaggio virale: focus sul recente SMS Popso impostato sull’app Scrigno oggi in Italia

Altro SMS da cancellare in fretta, dunque, dopo quello trattato di recente a proposito del Dottor Roberto Mauro. Molti utenti stanno segnalando la presenza di questo messaggio arrivato sul proprio smartphone, ma che risulta essere una truffa a tutti gli effetti e per questo bisogna fare massima attenzione. Il falso sms POPSO è già comparso più volte nelle varie segnalazioni di truffa e qualcuno ha ben pensato di far circolare nuovamente per provare ad adescare qualche utente più sbadato.

All’interno di questo falso sms POPSO, che sembra provenire dalla Banca Popolare di Sondrio, si legge come sia stato segnalato un accesso anomalo da una località sconosciuta all’App SCRIGNO. Si invita poi l’utente a cliccare su un link se non è stato lui ad accedere all’app. Tralasciando il messaggio che non sembra essere scritto in maniera corretta, infatti non è presente alcuna punteggiatura, quello che deve immediatamente far insospettire l’utente è proprio l’invito a cliccare sul link menzionato.

Se si clicca su, sarà chiesto di inserire le proprie credenziali della banca ed ecco che si avvierà la truffa. Quello che bisogna fare se si riceve questo falso sms POPSO è cancellare immediatamente il messaggio, per evitare qualsiasi tipo di problema. In genere, quando si ricevono sms sospetti con link annessi, è consigliabile non aprirli mai ed effettuare subito una loro cancellazione. Attenzione quindi al ritorno della truffa legata all’SMS POPSO, il rischio di ritrovarsi con un conto prosciugato è elevato.

Quando si hanno dei sospetti se possa trattarsi o meno di una comunicazione della propria banca, il consiglio è sempre quello di chiamare il numero dell’assistenza prima di fare qualsiasi altra cosa. Dunque, via subito il nuovo SMS Popso riguardante l’app Scrigno oggi in Italia.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.