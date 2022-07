Ignorano il significato di seracco con ghiacciaio e crollo Marmolada: tra saracco e riscaldamento

Occorrono chiarimenti sul significato di seracco con ghiacciaio e crollo Marmolada, spaziando tra il termine saracco ed il riscaldamento globale. Il crollo del seracco sulla Marmolada è una vera tragedia, con almeno 6 morti accertati, 8 feriti e 19 dispersi, ma è probabile che questi dati negativi possano aumentare. Una notizia terribile che è stata causata dal distacco di un seracco, ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Il significato di seracco sta ad indicare un ghiacciaio a forma di torre o pinnacolo che solitamente deriva dall’apertura di crepacci.

Capiamo il significato di seracco con ghiacciaio e crollo Marmolada: precisazioni tra saracco e riscaldamento

Qualche chiarimento necessario, dunque, dopo il nostro primo articolo a tema. In genere una valanga può essere prevista, mentre è più complicato capire se possa esserci un distacco del seracco. In genere infatti, continuando ad evidenziare il significato di seracco, il suo crollo non è detto che avvenga a causa delle condizioni meteorologiche del momento. Infatti bisogna prendere qui in considerazione più i vari meccanismi che regolano il movimento del ghiacciaio.

Per quanto riguarda la tragedia che ha colpito la Marmolada, i vari esperti hanno tutti puntato il dito verso il cambiamento climatico. Il caldo record di questi giorni ha portato ad una temperatura minima di 5 gradi ed in genere in queste zone si arriva facilmente sotto lo zero anche in estate. Stando a quanto riportato dai tecnici del Soccorso Alpino, questo seracco che si è distaccato sulla Marmolada ha raggiunto una velocità di 300 chilometri l’ora.

Il significato di seracco è quindi alquanto chiaro, parliamo di un grosso pezzo di ghiacciaio che purtroppo si è distaccato, in questo caso, dalla cima della Marmolada non dando praticamente modo ai vari alpinisti di riuscire prevedere il pericolo in cui si stavano cacciando.

Secondo il glaciologo del Cnr, Renato Colucci, il tutto è riconducibile a due fattori: il riscaldamento globale che sta causando negli anni la riduzione di tale ghiacciaio, ma anche al fato che durante l’anno abbia nevicato davvero poco, troppa poca neve a protezione del ghiacciaio dal caldo estivo. Questo è tutto ciò che c’è da sapere sul significato di seracco, grazie anche a WikiPedia, e sul suo distacco dalla Marmolada. Andando oltre il ghiacciaio e crollo Marmolada, qualcuno parla invece di saracco, che invece rimanda ad altro.

