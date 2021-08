I “Vaccine Bandits” vaccinano la gente a sorpresa per strada: complottisti che credono alle bufale

Prendi un brillante comico di nome William Grey Fagan e la sua creazione: i “Vaccine Bandits” che vaccinano la gente a sopresa per strada.

Prendi la comunità militante complottista su Internet pronta, non solo in Italia, a inventare complotti e assurde presunte discriminazioni.

Il risultato sarà evidente, ma andiamo con ordine.

Vaccinano la gente a sorpresa per strada: genesi dei “Vaccine Bandits”

Lo sketch dei Vaccine Bandits che vaccinano la gente a sorpresa per strada è costruito, come molte delle creazioni di Fagan, a imitazione dell’umorismo nonsense. Quello per intenderci di Benny Hill, i video di Elio e le Storie Tese e i Monty Python.

Nel video, ora rimosso per i motivi che spiegheremo, Fagan esibisce dei finti video di sicurezza (datati ma ridoppiati) in cui i “Vaccine Bandits” accostano persone che chiedendo loro informazioni sullo status vaccinale.

Se i soggetti non sono vaccinati, questi provvedono sul posto a estrarre una siringa, inoculare loro il vaccino e lasciare una scheda vaccinale precompilata con nome, data e lotto del siero ma i dati del vaccinato in bianco.

Il documentario si spinge ad ipotizzare che in qualche modo i “vaccine bandits” sappiano anche dove vivono le loro vittime e mandino loro lettere per ricordargli di presentarsi in due settimane per la chiusura del ciclo vaccinale.

Come se non fosse già ovvio dal video che si tratta di una burla clamorosa, la pagina personale del comico, anche dopo la rimozione del video ha una nuova voce.

Oltre ai propri social compare la voce “Vaccine Bandits”. Cliccandovi si viene condotti ad un video di Rick Astley che canta “Never Gonna Give You Up”, canzone oggetto di un fenomeno chiamato “RickRolling”.

Fenomeno nel quale si da’ in pasto un link ad un uditorio notoriamente incline a cliccare sulla fiducia promettendogli contenuti interessanti e invece appare il video musicale.

Le reazioni

Ordinariamente, le reazioni ad un simile video dovrebbero essere una grassa risata, no?

Invece il video è arrivato alla comunità novax, con risultati grotteschi.

La cancellazione del video è dovuta ad una salva di commenti dove era diventato impossibile distinguere il troll arrivato a fomentare i complottisti dai complottisti stesso.

Una selva oscura di “Io non sono vaccinato ma questa è una intollerabile violenza!”, “È terribile, non controllano neppure l’anamnesi” e un perdurante trend su Twitter di “Vaccine Bandits”.

Che ci regala commentatori che parlano allegramente di “Provax che hanno perso la testa” e utenti che si chiedono cosa trattenga tutti gli altri dal fare una ricerca di cinque secondi e capitare sul video di Rick Astley e il fact check di Snopes.

Non possiamo che concordare.

