I Servizi di Sicurezza Polacchi blastano Medvedev (su Twitter), ed è subito crossover con la pagina amica “Blastometro”. L’occasione fa l’uomo ladro, su Twitter lo fa furbo.

Quando Dmitry Medvedev ha annunciato su Twitter con un iracondo messaggio la scomparsa della Polonia, i Servizi di Sicurezza Polacchi sapevano cosa rispondere. Non minacce, non ritorsioni, ma una blastata di quelle non misurabili.

I Servizi di Sicurezza Polacchi blastano Medvedev (su Twitter)

Il messaggio di Medvev suonava così

Un idiota di nome Mateusz Morawiecki ha detto che l’Ucraina ha il diritto di colpire la Russia e che non si preoccupa della guerra della NATO contro la Russia, perché quest’ultima la perderà presto. Non so chi vincerà o perderà questa guerra, ma considerando il ruolo della Polonia come avamposto della NATO in Europa, questo Paese è destinato a scomparire insieme al suo stupido primo ministro.

Il parere del “presunto stupido Ministro” non è ancora pervenuto, ma quello dei servizi di sicurezza sì, e a stretto giro di posta

Caro signor Medvedev La prego di ricordare che combinare l’alcol con le droghe è molto pericoloso. La prego: continui a farlo

Perché un Tweet non deve essere lungo per essere efficace, e questa non è la prima bizzarra esternazione di Medvedev.

Medvedev che, ricordiamo, ha proposto di scaricare film pirata da Internet allo scopo di affossare l’economia Occidentale colpendo Netflix e l’industria dell’Intrattenimento tutta e invocato più volte lo spettro nucleare per difendersi dall’Occidente.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.