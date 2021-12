I novax credono all’incontro tra Puzzer e Kofi Annan…

L’incontro tra Puzzer e Kofi Annan potrebbe essere il fact checking più breve di questa pagina: Kofi Annan è deceduto nel 2018, quindi ci troviamo di fronte a una fake news o all’improbabile sequel di Ghostbusters Legacy.

Ovviamente, una screenshot ottenuta imitando le grafiche del Fatto Quotidiano, per motivi che ci eludono.

Come si vede dalle pose e dalla silhouette dell’ombra, la foto è stata ottenuta modificando un incontro ufficiale di Kofi Annan, in questo caso l’incontro del 2006 tra Annan e il Principe Haakon di Norvegia.

Principe sul quale grottescamente Puzzer è stato malamente incollato, diventando per l’effetto un polidattilo con due pollici (uno sotto, l’altro sopra la mano del defunto Annan).

Non è la prima volta che un fotomontaggio verosimilmente a scopo trollesco sfugge di mano e diventa fantasia di rivincita del popolo novax e nopass. Nelle puntate precedenti abbiamo visto il volto del portuale apparire a Londra in un fotomontaggio fatto marginalmente meglio perché prodotto da un servizio automatico di fotoritocchi buffi e divertenti.

L’incontro tra Puzzer e Kofi Annan (defunto) diventa così l’ectoplasmica fantasia di rivincita e catarsi per la fallimentare spedizione del portuale all’ONU.

Autodescritta dal portavoce nopass come un vagare in edifici spopolati alla ricerca di documenti, non dissimile, ci si consenta una citazione cinematografica, alla celebre sequenza di Asterix e Obelix alla ricerca del “Lasciapassare A-38” richiestogli da Giulio Cesare.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.