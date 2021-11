Esibiscono una foto di Puzzer a Picadilly Circus, ma era un montaggio Photofunia

Fresca degli ultimi due giorni è la presunta foto di Puzzer a Picadilly Circus. Un feticcio che mostra il leader della protesta nopass apparire da un cartellone pubblicitario Londinese.

Ma in realtà non esiste alcuna foto di Puzzer a Londra. Non è mai esistita.

Esiste un effetto di Photofunia, un’app online per creare foto divertenti e spiritose, che offre l’occasione di inserire una propria foto nel contesto urbano di Picadilly Circus.

La didascalia recita

Picadilly Circus al centro di Londra è nota per i suoi monitor e insegne al neon. La vedova di John Lennon, Yoko Ono, ha affittato uno spazio promozionale nel centro di Londra per spargere il suo messaggio di pace. Il poster recita “Imagine all the people living life in piece” – un brano dalla canzone top di classifica e inno alla non violenza “Imagine”. L’artista si dice abbia pagato ben 150.000 sterline per un cartellone gigante a Picadilly Circus: ma con PhotoFunia per voi è gratis.