I Mercenari della Wagner reclutano su YouPorn: questa l’assurda, incredibile ma vera, notizia che ci è pervenuta. E che dimostra che secondo il capo del battaglione mercenario Wagner “Reclutare personale militare su siti pornografici è una buona idea”, come da suo account Telegram riportato dalla testata Tio.ch.

I più scettici avranno modo di verificare la copia del messaggio apparso ai cybernauti inclini all’uso di pornografia online archiviato sui social prima della sua rimozione. Ovvero lo spot dove una donna dal “fenotipo Russo”, leccando un Chupa Chups con l’aria lasciva e gli ovvi riferimenti sessuali, invitava gli utenti a immolarsi per Putin come valida alternativa al “vizio solitario”.

I Mercenari della Wagner reclutano su YouPorn, la banalità del male

Il sesso vende e non solo: non è la prima volta che vediamo account evidentemente fake e di propaganda presentati con foto in CG o comunque falsificate di belle donne

Ricordiamo la romantica e vezzosa giornalista “Irina Kerimova”, leziosa figura alla Sandra Bullock passata dalle lezioni di chitarra porta a porta (!!) all’essere una “Pasionaria” di Putin ebbra di zelo filorusso o “Masha”, figura di ragazza russa con foto create al computer (e non troppo bene) in cerca di amore e lodi per Putin.

Ma in questo caso non è bastata la semplice ostensione di una figura femminile, la Wagner ha direttamente inserito l’esplicito sfondo sessuale

“Smettila di ma**urbarti e unisciti all’esercito più forte del mondo”, ha dichiarato una “bellezza russa” col garbo della tipica pubblicità “MILF vogliose a 30 km da casa tua!” agli utenti debiti al vizio solitario invitandoli a passare a ben altro tipo di “lavoretti manuali”.

Del resto, la Russia ha già provato, con scarso successo, a irretire i “vatnik” esteri promettendo cittadinanza e terra a chi sarà pronto a lasciare il decadente Occidente per andare a morire per la Russia patria del “Sol dell’Avvenir”.

Ma alla fine nulla di fatto, anche se i Mercenari della Wagner reclutano su YouPorn, possiamo già presagire che il loro target di riferimento resterà in Occidente a godere dei lussi occidentali di computer funzionanti (bene ormai carente in Russia) e connessioni ad alta velocità, preferendo Eros a Thanatos, ovvero il porno all’immolarsi per lo Zar.

