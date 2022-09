Saldi e occasioni: cittadinanza russa in un anno per i foreign fighters

Cittadinanza russa in un anno per i foreign fighters: sei anche tu un “filoputiniano” nostrano che sogna di far parte dei “bravi cittadini” che riceveranno una lettera da Putin tipo Hogwarts? Anche tu vorresti unirti all’esercito di “milioni di cittadini europei” che secondo le #fontirusse in caso di conflitto sarebbero pronti a unirsi all’armata Russa per combattere contro la NATO?

La Duma ti offre l’occasione di una vita: un anno nell’esercito Russo per ottenere la cittadinanza con una “procedura semplificata”

Mentre i cittadini russi invadono le ricerche di Google chiedendo suggerimenti su come lasciare la Madrepadria o darsi imboscati, o ambo le cose, le voci del blocco dei visti per l’estero dei cittadini maschi di età tra i 18 e i 65 hanno portato all’esaurimento dei biglietti aerei verso Azerbaigian, Kazakistan, Uzbekistan e Kirghizistan, la Russia guarda ai filoputinisti oltre la Cortina di Ferro.

Come nel tragicomico film “Bambini contro Stregoni”, ma anche peggio.

Sostanzialmente, l'”operazione speciale di Denazificazione” non è stata rapida, e neppure efficiente. Doveva esaurirsi in poco tempo: da Febbraio continua fino ad oggi per non si sa quanto mentre la controffensiva Ucraina continua grazie all’aiuto di armi e fondi di un Occidente sempre più unito.

Non resta quindi che una mobilitazione generale e, per sostituire chi evidentemente ha dimostrato coi fatti di non volerci avere niente a che fare, invitare foreign fighters dall’estero.

Ma quanti accetteranno e quanti preferiranno un sostegno “da tastiera” a colpi di meme e proclami social che non costano niente e ti lasciano godere della tua comoda casetta in Italia?

