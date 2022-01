I Maneskin si sciolgono: l’ultima genialata su Damiano e Victoria

I Maneskin si sciolgono e tanti saluti a Damiano e Victoria. Attenzione ad una notizia che sta circolando in queste ore su Facebook è riguarda i Maneskin. La band italiana che sta ormai spopolando in tutto il mondo, affermandosi con grande merito anche nelle classifiche musicali americane, si sta per sciogliere. Questo è quanto evidenziato da un post sul noto social network e che risulta essere condiviso da diversi utenti.

I Maneskin si sciolgono: ancora una bufala su Damiano e Victoria

Ennesima voce strana su di loro, dopo un anomalo tapiro consegnato a dicembre. A detta di questa notizia i Maneskin sono pronti a sciogliersi perché non hanno altri premi da vincere. Già quest’esternazione deve far capire come sia alquanto assurdo credere ad una notizia di questo tipo, Damiano e company hanno sempre dimostrato grande umiltà, ricordando le origini per le strade di Roma.

Sicuramente è stato un anno ricco di soddisfazioni per i Maneskin, ma la band italiana non si è mai montata la testa. Dopo la vittoria inaspettata dello scorso anno al Festival di Sanremo, ritorneranno sul palco dell’Ariston da super ospiti e lo hanno fatto senza batter ciglio. Lo stesso Amadeus ha dichiarato come non ci sia stata alcuna trattativa da fare con loro per riaverli a Sanremo, sono stati ben felici di poter ritornare al punto in cui la loro carriera ha spiccato letteralmente il volo.

Non è assolutamente vero che i Maneskin hanno intenzione di sciogliersi e farlo nel momento in cui sono diventati i Re Mida della musica è assolutamente impensabile. Bisogna battere il ferro finché è ancora caldo e la band italiana lo sta facendo alla grande, sfruttando al massimo questo periodo davvero molto positivo. Dunque, occhio alla bufala “I Maneskin si sciolgono”.

Fate quindi molta attenzione a questo post che sta circolando nelle ultime ore su Facebook e che parla dello scioglimento da parte dei Maneskin perché non hanno più premi da vincere. Si tratta di una fake news a tutti gli effetti fatta circolare da qualche utente per generare interazioni sull’argomento. I Maneskin stanno andando alla grande e continueranno a fare musica per molto tempo, vista la loro giovanissima età. Solo una bufala i post con “i Maneskin si sciolgono”.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.