Tapiro consegnato ai Maneskin da ‘Striscia la Notizia’ senza alcun motivo

I Maneskin hanno vinto davvero tutto quest’anno, la band italiana non solo è stata premiata nel nostro Paese grazie al Festival di Sanremo, ma ha avuto modo di consacrarsi anche in ambito internazionale. C’era però un premio che ancora non era stato vinto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, stiamo parlando del tapiro d’oro di Striscia la notizia.

Per quale è motivo è stato consegnato il tapiro ai Maneskin da ‘Striscia la Notizia’

Dunque, riparliamo dei Maneskin, anche se per questioni più “leggere” rispetto a quanto riportato di recente a proposito di Simone Pillon. Di solito, chi riceve questo premio ideato da Striscia La Notizia è perché è stato protagonista di una gaffe o di una situazione un po’ imbarazzante, questa volta gli autori del programma hanno voluto premiare i Maneskin non per essere attapirati, ma per essere stati i migliori in assoluto in questo 2021.

I premi parlano chiaro, dopo la vittoria del Festival di Sanremo è arrivata anche quella incredibile all’Eurovision 2021 e di recente si sono aggiudicati anche il premio internazionale degli MTV Music Awards. Sono stati davvero incredibili, riuscendo anche ad aprire a Las Vegas il concerto dei Rolling Stones, con grandi ringraziamenti e complimenti da parte di Mick Jagger.

Un vero e proprio trionfo che Valerio Staffelli ha voluto omaggiare con un premio che solitamente non è simbolo di vanto, ma per gli amici di Striscia La Notizia restava l’unico ancora non in mano dei Maneskin e per questo era necessario rimediare. Il tapiro d’oro però si presentato sotto un’altra veste, tutto personalizzato per ogni membro della band, doveva insomma inevitabilmente distinguersi dal solito premio che viene dato a persone pubbliche attapirate.

I Maneskin sono diventati l’orgoglio del nostro Paese, un vanto per noi italiani ed il tapiro d’oro è stato visto come il segno di quest’incredibile cambiamento che hanno portato nella nostra musica. Cambiare la natura di questo premio non è di certo una cosa comune, solo i più grandi dello spettacolo sono riusciti in quest’impresa. Questa volta aver ricevuto il tapiro non deve essere considerato motivo di imbarazzo, ma un grande vanto per essere stati in grado di dargli un valore diverso. Qui trovate il video della consegna.

