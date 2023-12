I furgoni Amazon non verranno convertiti da elettrici a diesel: la smentita dell’azienda

Amazon sta convertendo i suoi furgoni da elettrico a diesel? Questo è quanto condiviso da una pagina Facebook con uno screenshot preso dal web. Secondo la narrazione, “Amazon converte completamente la flotta Sprinter in diesel di nuovo. ‘Il motore elettrico non si adatta al concerto di servizio'”. L’azienda ha prontamente smentito la notizia.

Nessun riscontro sulla conversione dei furgoni Amazon

La Bundesverband Verbrennungsmotor e.V. BUVMO, associazione cui appartiene lo screenshot riportato sui social, come ricostruiscono in questo articolo, si presenta come federale ma non risulta alcun legame con lo Stato tedesco.

Non solo Amazon ha firmato un contratto con i fornitori di veicoli elettrici Rivian un contratto per 100 mila furgoni nel 2022 solo per la Germania, ma ha smentito queste teorie attraverso i colleghi debunker tedeschi di DPA.

La smentita di Amazon

“Ciò che viene detto in questi post sui social media è assolutamente falso”, questa la risposta perentoria di Amazon riportata da DPA. Si tratta, dunque, di una bufala di interesse per utenti contrari all’elettrico e, nel caso della Bundesverband Verbrennungsmotor e.V. BUVMO, parliamo d un’associazione di motori a combustione interna, certamente avversa all’elettrico. Infine, su DPA scrivono:

Amazon è sempre esposta alle critiche perché il business delle vendite per corrispondenza online comporta elevate emissioni di CO2. Nel settembre 2019, il gruppo si è impegnato volontariamente a rendere tutti i processi operativi a zero emissioni di CO2 entro il 2040. Amazon ha inoltre annunciato di aver ordinato 100.000 furgoni elettrici per la consegna dei pacchi e che li metterà in circolazione entro il 2030. Ma l’azienda è ancora lontana da questo obiettivo: in Germania, più di 1.000 veicoli elettrici per le consegne sono attualmente utilizzati nella rete di trasporti di Amazon, ha detto un portavoce di Amazon alla dpa. Secondo l’attuale rapporto sulla sostenibilità dell’azienda, sono più di 9.000 i furgoni elettrici di Amazon in circolazione in tutto il mondo.

