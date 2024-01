“I dazi o le auto cinesi ci demoliranno”: attenti al virgolettato

Ci segnalano i nostri contatti un virgolettato, riportato anche da agenzie di stampa italiane, che collega le perdite in Borsa di Tesla alla dichiarazione per cui Musk avrebbe chiesto “I dazi o le auto cinesi ci demoliranno”

Il virgolettato è in realtà l’ennesima sintesi di un discorso più ampio, e quindi fallace.

Il virgolettato esatto recita

“Frankly, I think, if there are not trade barriers established, they will pretty much demolish most other companies in the world.”

Ovvero

Potremmo definire quindi l’errore di virgolettato un peccatuccio veniale, se non fosse che è lo stesso Musk, portando al termine il suo discorso, a rimuovere Tesla dall’equazione, aggiungendo che

“If I were to guess … probably some company out of China is the most likely to be second to Tesla,”