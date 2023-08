Chiara Colosimo smentisce le vacanze senza scorta: la piaga dei virgolettati inventati

Ci risiamo: Chiara Colosimo, presidente della Commissione Antimafia, si ritrova a contestare quelli che con un termine che conosciamo anche noi definisce i “virgolettati inventati”.

Non è la prima volta che contestiamo la pratica del “virgolettato inventato”, riassunti frettolosi o frasi estrapolate dal contesto che diventano titoli virali.

Temiamo che senza un po’ di “slow journalism”, ovvero pensare molto per scrivere dopo, perdendo il treno dell’esclusiva lampo per arrivare al bersaglio di una notizia senza smentite degli interessati, capiterà spesso.

Lasciamo ora la parola all’interessata

È paradossale doversi difendere da un “virgolettato” falso che non corrisponde minimamente alla realtà, ma ad agosto succede anche questo. Non ho mai detto “ sono in vacanza in Grecia senza scorta( finalmente!)”, ma ho semplicemente risposto a un commento dicendo che volevo restare qualche giorno da sola con il mio fidanzato. Tutto questo, ma pare non importare a nessuno, a vacanze TERMINATE; quindi, nessuna gaffe e nessun pericolo. Sorprende che questa sia diventata una notizia, ma almeno è una notizia corretta.