Torniamo ancora nel magico mondo dei “consigli della nonna”. Quelli secondo cui i carboidrati fanno ingrassare, quindi chi vuole dimagrire non dovrà che far sparire pane, pasta e zucchero dalla dieta e miracolosamente diventerà un figurino. O no?

In realtà una dieta “low carb” è spesso una dieta squilibrata e sbilanciata verso i grassi e le proteine, che aumenta e non riduce il rischio di mortalità e malattie cardiovascolari

I carboidrati fanno ingrassare davvero?

Come sempre il segreto è nella giusta dose. Bisogna distinguere tra carboidrati semplici e complessi. I carboidrati semplici, come fruttosio, glucosio e lattosio (contenuti nella frutta, nello zucchero e nel latte) sono energia “pronta all’uso”, immediatamente assimilata dal corpo e quindi responsabili di picchi glicemici rapidi e dal basso potere saziante.

Non significa che siano “il male”, anzi: un diabetico dovrà comunque starci attento. Sono energia “pronta all’uso” che il nostro corpo assimila immediatamente, mentre i carboidrati complessi, come quelli di pane, pasta e patate vanno prima digeriti e trattati, quindi presentano un potere saziante più elevato (il nostro corpo deve prima digerirli per usarli, e quindi “reclamerà altro” alla fine del processo).

Entrambi sono comunque necessari al nostro corpo, nelle dosi giuste.

Non bisogna eccedere certo di bibite zuccherate, e sarebbe meglio trarre i nostri zuccheri semplici dalla frutta, che ci porta anche altre necessarie sostanze nutrienti.

Negarsi pane e pasta però significa scimmiottare un rapido dimagrimento e non dimagrire: il nostro corpo, privo del suo carburante, tratterrà meno acqua e assorbirà il glicogeno dai muscoli.

L’ideale? Continuare con una dieta bilanciata. Non sarà certo la bustina di zucchero nel caffè a farvi ingrassare, e un piatto di pasta all’interno di una buona dieta avrà il beneficio di recarvi in dono fibre (specie se consumate pane e pasta integrali) e altri nutritivi essenziali.

