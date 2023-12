Uno dei miti ricorrenti relativi ai nostri amici a quattro zampe è la capacità del cane di “sudare dalla lingua”, per meglio dire il mito per cui i cani sudano dalla lingua perché privi di ghiandole sudoripare.

In realtà i cani hanno le ghiandole sudoripare, di due tipi: quelle che noi intendiamo pensando al termine sono localizzate sotto i piedi.

I cani sudano dalla lingua? Veramente no

Un cane accaldato o nervoso lascia orme leggermente umidicce, rilasciate dalle ghiandole merocrine, ovvero ghiandole deputate a secernere il sudore rimanendo integre.

Come per gli esseri umani, lo stress aumenta la secrezione di sudore, e il “sudare dalla lingua” è il tentativo di rinfrescarsi aumentando il ritmo del proprio respiro.

I cani dispondono di ghiandole sudoripare merocrine solo sotto le zampe, dove i cuscinetti non hanno pelo: nel resto del corpo invece hanno ghiandole sudoripare apocrine, che secernono cioè parte del citoplasma apicale della cellula. Il loro scopo non è rinfrescare il cane, ma liberare ferormoni in grado di lanciare segnali ai loro simili.

La cosa interessante è che il sudore dei cani non puzza: il prodotto delle ghiandole merocrine non è, come per noi umani, “macerato” dai batteri sulla nostra pelle per liberare quegli odori pungenti tipici della “puzza di sudore”, mentre il prodotto delle ghiandole apocrine è percepibile solo dall’olfatto sofisticato di un cane.

La “puzza di cane bagnato”? Come per gli esseri umani, deriva dall’umidità sul sebo e sui batteri trattenuti dal pelo: un cane puzzerebbe come gli umani se avesse le ghiandole merocrine sotto il pelo, ma se un cane bagnato ha un odore troppo forte, andrà valutata la sua igiene e la presenza di dermatiti.

