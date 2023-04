In tanti pensano che inviare gli auguri di buona Pasqua 2023 sia una cosa giusta ed apprezzabile a prescindere. Magari sfruttando app come WhatsApp, Facebook ed Instagram. Mettendo per un attimo da parte le solite strane teorie di riguardanti questa ricorrenza in vista dei prossimi anni, ci sono alcuni aspetti da prendere in considerazione oltre le notizie riportate nella giornata di ieri con un altro articolo. In particolare, è utile comprendere quali siano le cose da evitare nel modo più assoluto in termini di immagini e frasi.

Quali sono i peggiori auguri di buona Pasqua 2023 da non spedire con immagini e frasi su WhatsApp, Instagram e Facebook

Per farvela breve, quali sono i peggiori auguri di buona Pasqua 2023 che non dovremmo inviare per alcuna ragione al mondo con immagini e frasi? In primo luogo, occcorre mettere da parte i soliti contenuti con frasi e immagini che potrebbero riferirsi a Natale. Nonostante siano entrambe feste che hanno connotazioni religiosi, le origini ed il significato ci rimandano a due mondi differenti. Necessario che si eviti di far percepire le nostre scarse conoscenze in merito.

Ancora, tra i 5 peggiori auguri di buona Pasqua 2023 da non inviare con immagini e frasi, ci sono i riferimenti a culture che non contemplano questa ricorrenza. Ad esempio, non tutti sanno che in Corea non si festeggi. Dunque, se avete amici stretti fortemente legati a quella cultura ed identità, evitate di mandare messaggi a tema nelle prossime ore.

Ancora, gli auguri di buona Pasqua 2023 non devono essere inoltrati ai testimoni di Geova. Per loro, infatti, ricorre il 14 del mese ebraico di Nisan. Occhio all’eventuale programmazione di messaggi avvenuta negli anni passati. Ancora oggi, infatti, non tutti sanno che la data di questa ricorrenza sia “mobile“. Infine, evitate gli auguri di buona Pasqua 2023 con immagini e frasi ai non credenti, visto che tendono a non festeggiare.

