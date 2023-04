I 3 auguri di buona Pasquetta 2023 da non inviare mai su WhatsApp: tra cosa fare e meteo

Ebbene sì, ci sono anche gli auguri di buona Pasquetta 2023 da non inviare mai per alcuna ragione al mondo tramite app come WhatsApp e Facebook. Già, perché tra i tormentoni sul “cosa fare a Pasquetta” e la scaramanzia sul meteo, meno si scrive in giorni del genere, meglio è. Qualora non vogliate passare per iettatori o eterni indecisi incapaci di organizzare una giornata piacevole, infatti, per una volta potrebbe essere più saggia la strada del silenzio. Ovviamente si scherza.

Individuiamo gli auguri di buona Pasquetta 2023 da non inviare mai su WhatsApp: cosa fare e meteo tra i tabù

Detto questo, esattamente come abbiamo osservato in occasione del pezzo sugli auguri di buona Pasqua da evitare con un articolo delle scorse ore, capiamo insieme quale sia l’approccio da evitare in circostanze del genere. Come accennato, per preservare la nostra sfera sociale sarebbe il caso di non approcciare la giornata di lunedì con la fatidica domanda “cosa fare a Pasquetta”, rivolta al nostro contatto WhatsApp. Già, se non avete qualcosa da proporre, quella appena descritta è la strada più saggia per evitare insulti.

In secondo luogo, tra gli auguri di buona Pasquetta 2023 occorre evitare come la peste qualsiasi riferimento al meteo. La leggenda narra che da sempre questa giornata (seppur variabile di anno in anno sul calendario) abbia l’innata capacità di attirare pioggia. Indipendentemente dal luogo in cui vi trovate. Insomma, evitare di mandare foto con sole e caldo sarebbe assolutamente consigliabile in occasione di un appuntamento del genere.

Infine, se proprio volete inviare gli auguri di buona Pasquetta 2023 tramite WhatsApp, Facebook ed Instagram, mettete da parte le catene e gli odiosi messaggi generici che non hanno quasi mai riscontro. Al destinatario può far piacere un testo personalizzato e non quello che vi è arrivato dal parente boomer. Insomma, semplici linee guida per trascorrere una serena Pasquetta.

