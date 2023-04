Hiba Abouk vuole divorzio da Hakimi e parte del suo patrimonio, ma lui intesta tutto alla madre

Ci sono arrivate numerose segnalazioni oggi, in merito alla questione di Hiba Abouk che a quanto pare vuole il divorzio da Hakimi e parte del suo patrimonio, salvo poi ricevere una brutta sorpresa in tribunale. A quanto pare, infatti, il calciatore avrebbe intestato tutto alla madre, creando un danno notevole al piano dell’ormai ex moglie che a detta di diverse testate aveva pianificato una battaglia legale di altro “spessore”. Alcuni chiarimenti sono necessari, alla luce delle tante richieste pervenute in giornata.

Hiba Abouk chiede il divorzio ad Hakimi e parte del suo patrimonio: lui avrebbe intestato tutto alla madre

Non è la prima volta che trattiamo strane vicende legate in qualche modo al mondo del calcio, come avrete notato con altri nostri articoli del passato, ma la storia di oggi merita una parentesi a parte. Da dove nasce l’incertezza su Hiba Abouk che vuole il divorzio da Hakimi e parte del suo patrimonio, salvo poi scoprire solo in un’aula di tribunale che lui sarebbe intestato tutto alla madre? La vicenda è più semplice di quanto si possa immaginare.

Strano che in tanti diano per scontata una notizia che al momento non è in alcun modo verificabile, visto che nessuno in Italia dispone delle credenziali per accedere al conto del terzino in forza al Paris Saint Germain. Semplici segnalazioni ed illazioni, con la moglie che avrebbe avuto questa spiacevolissima solo in tribunale. Una scena da film o serie televisiva al momento non ufficiale. Tra l’altro nessuno può dire che Hakimi non voglia pagare gli alimenti per i figli.

C’è certezza, dunque, su Hiba Abouk che vuole il divorzio da Hakimi e parte del suo patrimonio, salvo poi scoprire che l’ex calciatore dell’Inter avrebbe intestato tutto alla madre? Assolutamente no, in attesa di eventuali prese di posizione ufficiali dai diretti interessati.

