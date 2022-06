Hanno smantellato un’antenna 5G in Perù? No, il video è fuori contesto

Un video pubblicato sui social mostrerebbe il momento in cui un’antenna 5G in Perù viene smantellata. “Il pubblico è diventato consapevole del pericolo”, racconta chi condivide il filmato. Della disinformazione sul 5G abbiamo parlato in tantissime occasioni (qui il nostro archivio). L’argomento, infatti, è reso divisivo dalle tante teorie del complotto che mettono insieme le antenne, il Covid, le malattie e talvolta il Nuovo Ordine Mondiale.

Ovviamente, chi condivide il video non fornisce alcuna fonte a supporto delle informazioni proposte. Ciò generalmente accade quando si tratta di una bufala, e di fatti si tratta di una notizia falsa.

Con una ricerca per immagini su Google, infatti, scopriamo che il filmato è reale ed è stato realmente girato in Perù, ma l’antenna smantellata non è un ripetitore 5G. Siamo a Miraflores, distretto della capitale peruviana Lima, e il contenuto risale al 2019.

Lo dimostra questo comunicato stampa dell’amministrazione locale in cui viene annunciata la rimozione di un’antenna “di trasmissione radio e cellulare” in quanto installata senza autorizzazione da una società privata.

In altre versioni della bufala leggiamo che la famigerata “antenna 5g” (che tale non è) avrebbe causato una “polmonite insolita tra i residenti”.

Il filmato non mostra dunque lo smantellamento di un’antenna 5G in Perù, bensì la rimozione di un ripetitore installato illegalmente.

