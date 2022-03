Hanno censurato ‘Masha e Orso’ per punire la Russia: mobilitazione per una trollata

C’è un nuovo tormentone che dobbiamo smentire per forza di cose, in merito al cartone “Masha e Orso” che per qualche strano motivo a detta di alcuni sarebbe stato censurato. In tanti sanno già che si tratti di una produzione russa e, puntualmente, qualcuno ritiene che il progetto sarà messo da parte fino a quando non volgerà al termine la guerra in corso tra l’Ucraina e la stessa Russia. Inutile dire che siamo al cospetto di una bufala grossa quanto una cosa, anche se abbiamo utilizzato il tag “precisazioni” per una ragione ben precisa.

La tesi secondo cui avrebbero censurato ‘Masha e Orso’ per punire la Russia è totalmente falsa

Del resto, in questi giorni ci siamo già imbattuti in altre fake news sulla questione guerra, come abbiamo osservato tramite altri approfondimenti relativi ad iniziative satiriche. Uno scherzo finito male, dunque, quello secondo cui avrebbero censurato ‘Masha e Orso’ per punire la Russia. La cosa deve essere chiara, anche se parlare di bufala potrebbe sembrare esagerato per la tipologia di argomento che stiamo affrontando oggi. A conti fatti, non a caso, si tratta di una trollata che ha visto tante persone cascarci. Non solo in Italia.

La vicenda ha preso piede soprattutto su Twitter, come detto per scherzo, ma come spesso avviene in Italia, qualcuno ha percepito tutta la storia seriamente. Ecco perché c’è tanta indignazione, al punto che diverse mamme stanno palesando il proprio risentimento per una decisione che in realtà non esiste. Già, perché Masha e Orso non è stato censurato e tutti potranno continuare a guardare il cartone animato senza particolari problemi.

Senza contare il fatto che tanti hanno già scaricato le varie stagioni. A prescindere da questo, non possiamo fare altro che archiviare una volta per tutte la storia di Masha e Orso censurato per la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.