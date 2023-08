Grosso malinteso sull’uomo cane in Giappone che si trasforma per 13.000 dollari

Non potevano certo mancare le discussioni, in questi giorni, a proposito dell’uomo cane in Giappone. Si tratta della storia di un uomo che ha deciso di trasformarsi nell’animale, alla luce della sua grande passione. In realtà, tutto ruota proprio attorno al concetto di “trasformarsi“, visto che tante testate nazionali hanno evidentemente concepito titoli che hanno creato non poca confusione tra gli utenti. Proviamo a scendere maggiormente in dettagli, in modo da mettere a fuoco correttamente tutta la vicenda.

Come nasce il malinteso sull’uomo cane in Giappone che si trasforma spendendo 13.000 dollari

Del resto, è noto che in Italia qualsiasi notizie fuori dalle righe sul tema cani tenda a fare molto rumore, come abbiamo osservato poche settimane fa con la fake news sul consumo della carne di cane in Svezia. Per quale motivo si parla a sproposito dell’uomo cane in Giappone? Sostanzialmente, tanti giornali evidenziano come l’uomo abbia completato la trasformazione in poco più di un mese, arrivando a spendere circa 13.000 dollari pur di raggiungere il proprio scopo.

Andando ad esaminare tutta la storia più da vicino, con tanto di dichiarazioni pubbliche del diretto interessato, si scopre che in realtà si tratti di un banale costume da cane scozzese. Il prodotto è stato realizzato dall’azienda di effetti speciali Zeppet, che effettivamente ha portato a termine un ottimo lavoro. Certo, si tratta di una vicenda bizzarra e di un soggetto la cui passione per i cani va oltre anche gli standard più estremi ai quali ci siamo abituati in questi anni. Nessuno può negarlo.

Tuttavia, l’approccio giornalistico di alcune realtà editoriali lasciano intendere quasi che l’uomo cane in Giappone abbia dato il via ad un processo per una sorta di trasformazione genetica. Con tanto di operazioni in serie a margine. Tutta la storia è molto più banale di quanto si possa immaginare, per quanto singolare la scelta del tiktoker di turno.

