Da oggi è legale la carne di cane in Svezia: denuncia fake del finto cuoco Donato Carrisi

Occorre gettare acqua sul fuoco a proposito della storia riguardante la carne di cane in Svezia, che secondo il video denuncia del cuoco Donato Carrisi sarebbe legale da oggi. Un tema che crea sempre forti discussioni, ma soprattutto le veementi proteste di chi, in Italia, tiene tantissimo a questi animali. Considerando la portata dell’argomento, ma soprattutto il fatto che il video virale a quanto pare sia tornato ad essere caldo ad inizio luglio 2023, bisogna tornare sull’analisi che abbiamo portato alla vostra attenzione già nel 2018.

A partire da oggi è legale la carne di cane in Svezia: finta la denuncia del cuoco Donato Carrisi (inventato)

In verità, il fact checking riguardante la voce secondo cui da oggi sarebbe legale la carne di cane in Svezia è più semplice di quanto si possa immaginare. Siamo al cospetto di una denuncia fake del finto cuoco Donato Carrisi, se non altro perché il video è stato registrato ben cinque anni fa da un noto troll, che è solito utilizzare i social per prendersi gioco di chi tende a credere un po’ a tutto. Ovviamente, senza approfondire determinati argomenti.

Morale della favola? Non esiste alcuna legge che abbia reso lecito in Svezia il consumo della carne di cane, ma soprattutto non esiste alcun cuoco chiamato Donato Carrisi (in alcune varianti della trollata, come quella che si trova su Facebook, è possibile ascoltare il nome di Martino Carrisi), pronto a denunciare quanto avvenuto nel Nord Europa. Come sempre accade in queste circostanze, rivolgiamo a tutti un appello affinché si possano effettuare tutti gli accertamenti del caso prima di ricondividere video del genere.

Nel frattempo, smentiamo in modo categorico la notizia della carne di cane legalizzata in Svezia, facendo presente che il fantomatico appello di Donato Carrisi sia solo uno scherzo dando uno sguardo al nostro archivio datato.

