Risulta ancora online il glossario cybercrime del 2015 sul portale del Ministero della Giustizia e tra i Cybercrime inseriti ormai nove anni fa (eravamo per capirci in pieno governo Renzi, a quattro anni dalla Pandemia e quasi sette dalla guerra in Ucraina). Glossario che contiene una notizia alla quale non eravamo abituati: il Rickrolling diventa un cybercrime

Ed anche uno abbastanza nefando, legato al reato di truffa.

Glossario del 2015: il Rickrolling diventa un Cybercrime

A parte l’attimo di divertimento la chiave di lettura è evidente: al momento della stesura si potrebbbe essere confuso il concetto assai specifico di Rickrolling coi concetti generali di phishing e clickjacking.

Concetti che conosciamo assai bene.

La fattispecie criminosa tipica è, per esempio, quella che si concreta quando ti trovi davanti ad un “presunto articolo di RaiNews” con Elon Musk che regala il segreto della ricchezza, e nell’ordine scopri che era un finto articolo creato in modo artificioso senza il coinvolgimenti di Musk e della RAI (Phishing) e che il link ti porta alla pagina di un truffatore che capirà i tuoi dati (Clickjacking).

Il Phishing non ci stancheremo mai di dire è la condotta di chi si finge un soggetto affidabile per capire la fiducia, il clickjacking è la categoria principale della quale il Rickrolling è un esempio molto settoriale e specifico.

Per chi non lo sapesse, il Rickrolling è la burla insita nel mandare un link a qualcuno raccomandandone la lettura, ma il link contiene il brano di Rick Astley “Never gonna give you up”.

Fastidioso? Direi di sì. Una truffa o un cybercrime? A parere di chi scrive non se ne concretano gli estremi.

Sarebbe come confondere un fuoco pirico legale, rumoroso e fastidioso ma ammesso con una bomba carta, o definire un caso di Phishing ogni tizio che a Carnevale si veste da Prete o Suora perché potresti essere tentato di confonderli per prelati.

Dal 2015 ad oggi è un lungo periodo: forse è ora di correggere.

