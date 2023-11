Gli illustratori ricordano Giulia Cecchettin con l’iniziativa #t0rtadimele: “Diamo continuità alla sua arte”

Il sogno di Giulia Cecchettin era anche un futuro da illustratrice. Lo dimostra il libro Anche i Mostri si Lavano i Denti rinvenuto accanto al cadavere in quel drammatico 18 novembre, data in cui il corpo senza vita è stato rinvenuto nel bosco tra il lago di Barcis e Piancavallo, in provincia di Pordenone.

Il lascito artistico di Giulia Cecchettin

Per questo Giulia Cecchettin, oltre al suo account personale, su Instagram gestiva il profilo t0rtadimele sul quale pubblicava i suoi disegni sotto la biografia: “Just me, pretending I’m not that bad at drawing”, ovvero: “Semplicemente io, che faccio finta di non essere male nel disegno”.

L’ultima opera pubblicata da Giulia Cecchettin risale al 2 giugno 2023 e porta il nome di Vaso di fiori. La passione della 22enne per il disegno ha spinto un’altra illustratrice, Alessandra Loreti, a raccogliere il testimone della passione di Giulia e a lanciare ovunque il suo lascito artistico. Lo ha fatto, Alessandra, dopo aver chiesto e ottenuto la benedizione di Elena Cecchettin, sorella di Giulia.

L’iniziativa #t0rtadimele

Il 24 novembre Alessandra Loreti ha lanciato l’iniziativa sul suo profilo Instagram con queste parole:

Giulia era una di noi.

E non intendo solo dire che quanto le è successo sarebbe potuto capitare a chiunque.

Intendo proprio dire che era come noi: una disegnatrice, una creativa, una sognatrice.

Aveva iniziato a frequentare il corso di illustrazione alla scuola internazionale di Comics, come ho fatto io.

Coltivava la passione per l’illustrazione e, probabilmente, come noi, era in grado di sognare ad occhi aperti una dimensione più colorata, comprensiva, migliore del mondo.

Le è solo mancato il tempo di renderla reale.

Quindi:

Allora ho pensato che, piuttosto che ricordare una vittima, sarebbe stato bello ricordare un’artista, un animo sensibile, un’espressione tangibile di creatività. […] L’idea è quella di rielaborare nel proprio stile una delle illustrazioni di ‘t0rtadimele’ così da dare continuità all’arte di Giulia che, ancora una volta, potrà continuare a vivere attraverso la creatività di altri disegnatori e regalare emozioni. Elena ha accettato.

E quindi eccomi qui ad invitarvi in questa iniziativa.

Andate sul profilo di t0rtadimele e date nuova vita, nel vostro stile, ad uno dei disegni di Giulia. Poi postatelo usando il tag #t0rtadimele (mi raccomando, con lo zero) e divulgate bellezza e positività.

“In ricordo della disegnatrice Giulia Cecchettin, disegniamo!”, questo il messaggio che riassume l’iniziativa di Alessandra Loreti. Molti illustratori hanno già iniziato a postate sotto l’hashtag #t0rtadimele, e le opere sono consultabili a questo indirizzo.

