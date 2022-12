Gli auguri di Natale di Pupo sono per la famiglia tradizionale: “Non capisco le altre declinazioni”

Gli auguri di Natale di Pupo sono per la famiglia tradizionale. Lo dice chiaramente Enzo Ghinazzi – questo il nome di battesimo del cantante di Gelato al cioccolato – che nella sua rubrica “Dolce e un po’ salato” sul quotidiano Il Giorno il 24 dicembre ha pubblicato i suoi personali auguri di Natale sotto il titolo Il mio canto di Natale.

Immediata la risposta di un commentatore, che gli ha ricordato che la sua bigamia potrebbe non essere in linea con la sua idea di “famiglia tradizionale”.

Gli auguri di Natale di Pupo

Il 24 dicembre Pupo ha pubblicato sui social i suoi personali auguri di Natale:

Per questo Natale ho voluto realizzare un video di auguri speciale. Ho radunato tutta la mia “particolare” famiglia e, tutti insieme, abbiamo cantato “Buon Natale”, una canzone degli anni ’80 incisa dal mio amico Paolo Barabani. Io, a dispetto di quanti pensino il contrario, sono fortemente legato all’idea di famiglia tradizionale. Quella formata da un uomo, una donna (nel mio caso due) e i loro figli. Tutte le altre declinazioni di famiglia le rispetto, ma non le capisco. Scusatemi. Detto ciò, vi auguro di passare un sereno Natale e di impattare in un prosperoso anno nuovo.

Pupo, come è ben noto, è bigamo dal momento che vive insieme alla moglie Anna Erli e all’amante Patricia Abati.

Le reazioni

Un commentatore scrive:

Il bigamismo (sic!) non è contemplato ed è tutto fuorché tradizionale. Per il resto tanti auguri. Io sono sempre dell’idea che AMORE è AMORE e che tutti abbiano il diritto di essere Famiglia e sentirsi tale: se due persone vivono sotto lo stesso tetto e si prendono cura l’una dell’altra sono famiglia.

Non è la prima volta in cui Pupo considera la sua una famiglia “tradizionale”, e specialmente non ha mai nascosto le sue posizioni conservatrici quando ha difeso Giorgia Meloni dall’attacco di Loredana Bertè in cui la cantante si scagliava contro la leader di Fratelli d’Italia per invitarla a rimuovere la fiamma tricolore dal simbolo del partito, su suggerimento di Liliana Segre.

Le sue posizioni vicine al centrodestra, nel novembre 2022, erano state oggetto di critica da parte di Andrea Scanzi che durante una puntata di Otto e Mezzo aveva detto: “Nel centrodestra è già tanto se conoscono Povia e Pupo”. Per questo Enzo Ghinazzi si era risentito e aveva detto che quell’atteggiamento era uno dei tanti che “allontanano i giovani dalla sinistra”.

Il giornalista aveva chiesto scusa a Pupo in un video postato sui social.

