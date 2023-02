Gli aborti come “riti a Satana” nella clinica del Satanic Temple in New Mexico? Facciamo chiarezza

“Riti a Satana”, questo un messaggio che segue il trend #satana su Twitter. I nostri lettori ci segnalano un tweet in cui si parla del “Tempio Satanico del New Mexico” che avrebbe aperto una “clinica per aborti” in cui i feti non nati verrebbero utilizzati “per scopi rituali“.

Il tweet si presenta come uno screenshot di un articolo scritto in lingua inglese, per questo ci viene chiesto di fare chiarezza.

Cosa dice il tweet sul “Tempio Satanico del New Mexico”

Il tweet è ancora online ed è stato pubblicato questo pomeriggio, lunedì 13 febbraio. Leggiamo:

Nel Tempio Satanico nello stato del New Mexico, hanno aperto una clinica per aborti. I feti non nati dovrebbero essere utilizzati per “scopi rituali”. Cioè si procurano i bambini per i riti a Satana. Nella “civile e democratica” America.

In allegato l’autore del tweet aggiunge lo screenshot di un articolo pubblicato il 1° febbraio 2023 sul sito LifeNews.com, dal titolo certamente eloquente:

Satanic Temple Opens New Abortion Clinic to Kill Babies in Ritualistic Abortions/Il Satanic Temple apre una nuova clinica per l’aborto per uccidere bambini in aborti rituali.

L’articolo riporta:

Il Satanic Temple crede che l’aborto dei bambini non ancora nati sia un “rituale” religioso e lo paragona alla comunione o al battesimo per i cristiani.

Ancora:

Il nome della loro prima clinica di aborto di “telemedicina” funge anche da desiderio segreto di morte per il giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti Samuel Alito, che ha scritto la decisione che ha ribaltato la sentenza Roe v. Wade l’anno scorso.

Fermiamoci a questi primi elementi. Il sito LifeNews.com è gestito da “un team di giornalisti e blogger esperti” e la sua mission (qui la scheda About) è informare su “notizie che interessano la comunità pro-vita“, nello specifico:

Gli argomenti trattati da LifeNews.com includono l’aborto, il suicidio assistito e l’eutanasia, questioni di bioetica come la clonazione umana e la ricerca sulle cellule staminali, campagne ed elezioni, e questioni legali e legislative culturali che riguardano la comunità pro-life.

L’articolo di LifeNews cita come fonte un articolo pubblicato su FoxNews che racconta una verità differente. Andiamo con ordine: gli elementi che abbiamo a disposizione sono il Satanic Temple, le cliniche per l’aborto aperte nel New Mexico e il nome della clinica dedicata a Samuel Alito, il nome del giudice che firmò la sentenza che ribaltò la precedente nota come Roe v. Wade.

Che cos’è il Satanic Temple

Nonostante il nome, il Satanic Temple – fondato nel 2012 da Lucien Greaves e Malcolm Jarry – non è un movimento a sfondo satanico, bensì si definisce associazione religiosa non teista. Il “Satana” cui si riferisce la denominazione si ispira, piuttosto, al Satana letterario come riferimento scettico di fronte alle convenzioni religiose.

Il gruppo, infatti, opera sul campo con opere teatrali, satira e campagne di sensibilizzazioni contro le restrizioni imposte dal cristianesimo. Sostanzialmente si tratta di un movimento basato sull’attivismo e che non ha mai operato rituali satanici, nel senso più popolare del termine, né sacrifici o scandali.

Cosa dice la fonte citata da LifeNews

FoxNews, fonte citata da LifeNews, scrive che la clinica del Satanic Temple garantisce “aborti farmacologici religiosi gratuiti” e avrà come nome The Samuel Alito’s Mom’s Satanic Abortion Clinic, per i motivi che abbiamo spiegato nella chiusura del primo paragrafo.

Per garantire questo servizio, il Satanic Temple si servirà del TST Health (The Satanic Temple Health, per intenderci), ovvero il progetto che include screening e appuntamenti di telemedicina per fornire le pillole abortive ai pazienti.

FoxNews precisa:

La struttura del New Mexico sarà gestita da personale medico autorizzato e metterà i suoi servizi a disposizione dei residenti statali che hanno almeno 17 anni, fino a 11 settimane di gravidanza e che hanno diritto all’aborto dal punto di vista medico.

Interrogato per una dichiarazione, il co-fondatore Malcolm Jarry ha detto: “La madre di Samuel Alito nel 1950 non aveva scelta, e guardate cos’è successo”.

Cosa si intende per “aborti farmacologici religiosi”?

Il progetto TST Health ha anche un sito web dedicato. Nella scheda about spiegano cosa si intende per “rituale dell’aborto”:

Il rituale consiste esclusivamente di parole pronunciate. Il rituale dell’aborto di TST è esclusivamente verbale. Ha lo scopo di fornire affermazione vocale e conforto a coloro che ottengono un aborto. Il rituale orale include la recitazione del Terzo e del Quinto principio del Tempio Satanico.

Cosa dicono il Terzo e il Quinto principio del Tempio Satanico? Li troviamo a questo indirizzo e li riportiamo di seguito:

III principio : Il nostro corpo è inviolabile, soggetto alla nostra volontà;

: Il nostro corpo è inviolabile, soggetto alla nostra volontà; V principio: Le credenze dovrebbero conformarsi alla migliore comprensione scientifica del mondo. Bisogna fare attenzione a non distorcere mai i fatti scientifici per adattarli alle proprie convinzioni.

Conclusioni

Nessun feto mai nato verrà sacrificato a Satana in misteriosi rituali. La clinica del Satanic Temple non praticherà aborti come “rito a Satana”, bensì offrirà un servizio gratuito di screening, telemedicina e assistenza per le pillole abortive.

Il Satanic Temple, di “satanico” ha soltanto il nome, usato come provocazione e in senso prettamente letterario.

