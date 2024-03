Girano già i biglietti di Milan-Roma di Europa League con orario partita: occhi aperti oggi

Sembra incredibile, ma in questi minuti qualcuno sta già facendo circolare fantomatici biglietti di Milan-Roma, valevole per i quarti di finale di Europa League. Il sorteggio è diventato ufficiale in Italia poco dopo le 13 di oggi 15 marzo, ma evidentemente i soliti truffatori erano appostati dietro l’angolo, in attesa soltanto di capire quali squadre avrebbero affrontato le due compagini italiane restate in lizza nella seconda competizione europea insieme all’Atalanta. Fondamentale tenere gli occhi aperti in queste ore.

Per ora state alla larga dai fantomatici biglietti di Milan-Roma di Europa League: non si conosce neppure l’orario

Esattamente come osservato alcuni mesi fa, poco prima della sfida tra Lazio ed Inter, diventa cruciale rifarsi solo alle piattaforme classiche sulle quali si è soliti comprare i ticket per le partite. Ecco perché in questi minuti occorre evitare i portarsi a casa presunti biglietti di Milan-Roma di Europa League. Già, perché nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo di oggi, non è noto neppure l’orario in cui si giocheranno le due partite.

Di sicuro ci si alternerà tra le 18.45 e le 21, considerando andata a San Siro e ritorno allo Stadio Olimpico, ma informazioni più precise dovrebbero arrivare solo nel pomeriggio dall’UEFA. A quel punto potrebbero arrivare i primi comunicati da parte delle due società ospitanti per le singole partite, dandoci in questo modo i primi riferimenti per capire come verrà gestita la vendita dei biglietti di Milan-Roma di Europa League. Senza dimenticare, ovviamente, la sfida in programma il 18 aprile nella Capitale.

Qualora doveste essere a caccia dei biglietti di Milan-Roma di Europa League, dunque, portate pazienza ed attendete informazioni definitive sia a proposito dell’orario delle due partite, sia per quanto concerne la gestione delle due prevendite. Di sicuro, entro questa sera, i due club daranno qualche elemento di analisi alle rispettive tifoserie, con doppio sold out praticamente scontato.

