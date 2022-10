Giovane coppia gay si toglie la vita in Armenia: il messaggio pochi minuti prima del gesto

In Armenia è avvenuto un episodio gravissimo che testimonia come in questo Paese l’omofobia abbia purtroppo radici forti e non fa altro che causare morte e dolore ai giovani gay. Lo scorso 20 ottobre, a Yerevan, una coppia di ragazzi omosessuali ha deciso di suicidarsi, comunicandolo su un post su Instagram. Si chiamavano Tigran e Arsen, a quanto pare uno dei due era anche minorenne, ed hanno deciso di trovare il loro lieto fine in questo modo, lanciandosi mano nella mano dal ponte Davtashen.

Cosa sappiamo sulla giovane coppia gay che si è tolta la vita in Armenia

Tema da sempre delicato, come riportato anche sul nostro sito per questioni sollevate in Italia. Il tutto è avvenuto nella sera del 20 ottobre, ma prima di quel lancio nel vuoto, la giovane coppia omosessuale suicida ha deciso di postare l’immagine dell’ultimo bacio su Instagram. La didascalia “Lieto fine” evidenzia ancor di più il grave problema dell’omofobia in Armenia, dove questi due giovani ragazzi hanno trovato la libertà di amarsi solo nella morte insieme.

La foto del bacio prima di morire della giovane coppia armena è diventata immediatamente virale ed il problema è che è stata seguita da commenti pieni di odio e di offesa da molti armeni. La notizia di questo suicido di coppia è stata riportata da Pink Armenia, un gruppo per i diritti LGBTQ con sede a Yerevan, che da anni si batte per la tutela della comunità omosessuale che purtroppo non è tutelata dalla società e dallo Stato.

Il problema in Armenia ha radici profonde, la comunità LGBTQ si ritrova ad affrontare una dura opposizione ed è costretta a vivere quotidianamente qualsiasi tipo di violenza, da quella fisica a quella psicologica. Alla notizia della morte di questa coppia di ragazzi omosessuali, in molti hanno commentato invitando anche gli altri appartenenti a tale comunità a fare lo stesso.

C’è un odio profondo contro gli omosessuali in Armenia e purtroppo non c’è alcun tipo di salvaguardia nei loro confronti, molti non richiedono aiuto e si ritrovano ad affrontare poi gravi problemi di salute mentale.

