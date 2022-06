Giornataccia coi problemi GMAIL e falsa sovvenzione governativa per i 70 anni di ENI in Italia

Servono alcuni chiarimenti per quanto riguarda i problemi GMAIL ed il ritorno della falsa sovvenzione per i 70 anni di ENI in Italia. Vicenda, quest’ultima, che abbiamo trattato già nella giornata di ieri con un articolo e che ora si arricchisce di un ulteriore tassello da portare alla vostra attenzione. Importante esaminare entrambe le storie, in modo da contestualizzare meglio una giornata che, per motivi differenti, potrebbe rivelarsi complicata per tanti italiani poco esperti di determinate dinamiche.

Dai problemi GMAIL che non funziona all falsa sovvenzione governativa per i 70 anni di ENI

Sostanzialmente, stiamo spaziando tra i problemi GMAIL che non funziona e la storia davvero clamorosa riguardante la finta sovvenzione governativa per i 70 anni di ENI in Italia. Nel primo caso, abbiamo riscontri in tempo reale da Down Detector che consentono di inquadrare meglio la questione. Il servizio non funziona, ma solo per un segmento di utenza. Allo stato attuale, non è possibile determinare quale sia l’elemento che rende la piattaforma stabile per alcuni utenti, mentre per altri è diventato improvvisamente impossibile ricevere messaggi di posta elettronica.

Per quanto riguarda la questione della sovvenzione governativa per i 70 anni di ENI, rispetto a ieri abbiamo ricevuto mediante social una risposta da parte dello staff che si occupa della pagina Facebook azienda. Come si poteva facilmente prevedere, fonti interne al marchio smentiscono che sia in atto una promozione di questo tipo, visto che il questionario WhatsApp rimanda alla presunta vincita di un buono da 1.000 euro. A conti fatti, una sorta di sconto in fattura.

Dunque, se da un lato i problemi GMAIL che non funziona non preoccupano eccessivamente gli utenti, allo stesso tempo pare non arrestarsi la catena WhatsApp che parla di una fantomatica sovvenzione governativa per i 70 anni di ENI. In questo caso, abbiamo una smentita ufficiale rispetto alle notizie che vi abbiamo riportato in un primo momento.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.