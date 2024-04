Giorgia Meloni si sposa, ma nessuno sa nulla del matrimonio oggi

Giorgia Meloni si sposa, o forse no, visto che nessuno sa nulla del matrimonio oggi. Non sussiste alcuna fonte che certifichi la veridicità della notizia di Giorgia Meloni incinta e pronta a sposare il suo compagno super segreto di Rieti. In queste ore sta prendendo piede questa notizia, con molta probabilità si tratta di uno scherzo, in cui si parla del matrimonio dell’anno che avverrà a giugno a Rieti tra Giorgia Meloni ed un commerciante del posto.

Giorgia Meloni si sposa? Ad oggi zero fonti sul matrimonio oggi

Come se non bastassero le notizie su Giambruno dei mesi scorsi, oggi tocca analizzare le voci secondo cui Giorgia Meloni si sposa. Si parla, in modo alquanto dettagliato, di come sarà officiato questo matrimonio dal sindaco di Cittaducale, Leonardo Ranalli e dal deputato Paolo Trancassini. Addirittura la celebrazione avrà luogo in Comune a Cittaducale, nella cosiddetta Sala dei Marittimi.

La notizia, che attualmente non presenta alcuna fonte, fa leva su quest’amore tenuto segreto in questi ultimi mesi dalla Premier Giorgia Meloni, la quale sarebbe addirittura in dolce attesa. Bisogna ovviamente fare molta attenzione quando emergono notizie di questo tipo, perché il più delle volte si tratta di qualche fake news ideata per attirare quanto più interessa sulla pagina web di chi la diffonde.

Presumibilmente, non essendoci nessun tipo di fonte a riguardo, si tratta di uno scherzo che qualcuno ha voluto diffondere anche in occasione del primo aprile. Sono passati un po’ di giorni dal “pesce d’aprile”, ma solo in questo momento questa notizia del matrimonio di Giorgia Meloni è diventata più virale. Eppure si parla addirittura nel dettaglio di una lista di 300 invitati, con nomi di importanti della politica mondiale.

Con il ristorante di Sant Rufina ad accogliere gli invitati con un menù a base di pesce. Insomma sembra tutto abbastanza improbabile per definirsi vero. Non ci sono quindi molti dubbi che possa trattarsi di una notizia falsa o di uno scherzo che qualcuno ha voluto fare a Giorgia Meloni.

Per la Premier la priorità assoluta resta il lavoro in questo momento e sembra strano che sia addirittura stata in grado di organizzare un matrimonio mantenendo tutto assolutamente top secret. Questa notizia puzza di bufala. Dunque, un tantino spregiudicate le voci secondo cui Giorgia Meloni si sposa, visto che nessuno sa nulla del matrimonio oggi.

