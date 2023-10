Errore parlare di Andrea Giambruno licenziato da Mediaset per il fuori onda di Striscia la Notizia

Appare un errore abbastanza grossolano quello commesso in questi giorni da diverse testate nazionali, pronte ad annunciare “Andrea Giambruno licenziato da Mediaset”, in seguito al fuori onda reso pubblico da Striscia la Notizia. L’uscita del giornalista, infatti, ha sì portato alla rottura con la sua ormai ex compagna, il Premier Giorgia Meloni, ma alcuni titoli sono errati. Altrettanto vero che non lo vedremo più alla conduzione della trasmissione “Diario del giorno” su Rete 4, ma la collaborazione con l’azienda di riferimento non terminerà qui.

Leggerezza di chi parla di Andrea Giambruno licenziato da Mediaset per il fuori onda reso pubblico da Striscia la Notizia

E così, dopo alcuni approfondimenti della scorsa settimana, tocca tornare sulla questione del momento. Sbagliato, senza girarci troppo intorno, parlare di Andrea Giambruno licenziato da Mediaset. La nota dell’azienda è molto chiara, in quanto il giornalista non apparirà più davanti alle telecamere ed è dispiaciuto per l’imbarazzo creato dalle sue parole dirette all’ospite presente in studio, come emerge appunto dal fuori onda di Striscia la Notizia. Tuttavia, non è stato allontanato dal posto di lavoro.

Mediaset, infatti, fa sapere che Giambruno continuerà a dare il suo contributo a “Diario del giorno”. Come? Nelle vesti alternative di collaboratore, in quanto continuerà a curare il coordinamento redazionale della trasmissione. Va detto, per completezza d’informazione, che il suo comportamento non è passato inosservato all’Ordine dei giornalisti: sono sul tavolo segnalazioni sia del Consiglio della Lombardia diretta al Consiglio di disciplina territoriale, sia quella della Commissione pari opportunità (Cpo) della Federazione nazionale della Stampa italiana (Fnsi) al presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, Riccardo Sorrentino.

In ogni caso, al di là degli errori con l’annuncio “Andrea Giambruno licenziato da Mediaset”, si sbaglia anche con il dare per scontato che arriveranno altri fuori onda da Striscia la Notizia, che per ora continua a trattare la vicenda in modo sarcastico e senza ulteriori documenti.

