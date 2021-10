Giorgia Meloni con Mussolini sullo sfondo, la foto è un falso

Nelle ultime ore è circolata sui social un’immagine di Giorgia Meloni con Mussolini sullo sfondo. Secondo il post, in un fotogramma di un video postato dalla leader di Fratelli d’Italia si vedrebbe la foto del Duce. Questo contenuto è comparso in un tweet, ma si è subito rivelato un falso.

“Dietro c’è la sua matrice preferita”, recita l’autrice del tweet in calce con un sarcastico riferimento all’affermazione di Giorgia Meloni sugli scontri avvenuti a Roma questo weekend, con l’assalto di Forza Nuova alla sede della CGIL. La leader di FDI, infatti, aveva detto: “È violenza, non so di che matrice“.

Il video originale

In realtà la foto è stata modificata. Si tratta, in realtà, del fotogramma di un video postato dalla Meloni l’11 ottobre e ancora disponibile sui social:

Il tweet-bufala è stato infatti eliminato e Giorgia Meloni ha prontamente smentito la veridicità dell’immagine:

Reputo che questa foto falsificata, pubblicata da una giornalista iscritta all’ordine, sia di una gravità unica. Ho già dato mandato al mio avvocato per procedere legalmente contro questa ignobile mistificazione. A questo è arrivato certo giornalismo di sinistra?!

Si è dunque trattato di una bufala: la foto che mostrava Giorgia Meloni con Mussolini ritratto sullo sfondo era un falso.

