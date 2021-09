Giletti rilancia Stramezzi, il dentista che usa l’ivermectina: Pregliasco stavolta sbotta

La prima puntata della nuova stagione di Non è l’arena di Massimo Giletti ha già regalato uno scontro piuttosto acceso tra Andrea Stramezzi, dentista no vax che dice di saper curare il Covid ed il virologo Fabrizio Pregliasco, a proposito di ivermectina. Giletti ha pensato di aprire la nuova edizione del suo programma con il botto, riuscendo ad avere come ospite il chiacchieratissimo dentista no vax.

Stramezzi ci riparla di ivermectina da Giletti, ma Pregliasco non ci sta

Tra l’altro, di recente l’ivermectina ha creato già alcuni dissapori in tv, come vi abbiamo riportato. Tema del discorso è stato come sempre lo stesso, quello relativo alle presunte cure domiciliari per il Covid che non sono state approvate. Si parla costantemente dei soliti medicinali, come l’ivermectina, bocciata da tutte le istituzioni mondiali che si occupano dei farmaci.

Secondo questi no vax quindi la cura per il covid c’è ed è possibile curarsi tranquillamente a casa propria. Stramezzi ha evidenziato come grazie a questi farmaci, utilizzando per un ognuno una terapia ad hoc, sia stato in grado di curare tantissimi pazienti affetti da covid-19, addirittura parlando di ultracentenari o persone affette da altre patologie.

Queste parole hanno chiaramente stizzito il virologo Pregliasco che ha subito cercato di contrattare, evidenziando la pericolosità dei suddetti farmaci e come in realtà Stramezzi stesse facendo solo del male ai suoi pazienti. Non esistono attualmente prove concrete che i farmaci utilizzati dal dentista, non approvati da nessun ramo scientifico a livello mondiale, siano stati miracolosi nei pazienti affetti da Covid-19.

Giletti, dal canto suo, ha parlato di divergenze opposte, senza prendere una reale posizione all’interno di questa ennesima diatriba mediatica sulle cure domiciliari. Il problema sembra essere proprio quello di continuare a vedere in tv dei personaggi, assolutamente no vax, che parlano di teorie strampalate che non hanno alcuna base solida scientifica che possa provarle.

Pregliasco ha cercato di far capire in tutti i modi come queste teorie siano errate, attualmente non c’è ancora una cura reale contro il Covid, l’unica soluzione resta sempre il vaccino. A seguire, il video con Stramezzi da Giletti, parlando di ivermectina con Pregliasco.

