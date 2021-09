Accesa discussione tra Alessandro Meluzzi ed il conduttore Giuseppe Brindisi su ivermectina

Fa discutere tanto quanto avvenuto ieri sera sui canali Mediaset, in riferimento alla discussione molto accesa tra Alessandro Meluzzi e Giuseppe Brindisi, conduttore di Zona Bianca. Il primo è stato al centro di un’altra polemica in questi giorni, come vi abbiamo riportato con un altro articolo a proposito delle statistiche sui malori in Italia nel 2021, rispetto agli anni scorsi. Occorre ricostruire l’accaduto, in modo che il tutto possa essere contestualizzato ed inquadrato nel modo giusto, con tanto di fonti a portata di mano. A prescindere dai discorsi sull’ivermectina.

Contestualizziamo la discussione tra Alessandro Meluzzi ed il conduttore Giuseppe Brindisi

In particolare, lo scambio di opinioni tra Alessandro Meluzzi ed il conduttore Giuseppe Brindisi a Zona Bianca nasce da alcune considerazioni del primo su prodotti come ivermectina e non solo. Fondamentalmente, il giornalista ha imputato al suo ospite di alimentare false informazioni su farmaci che non hanno alcun effetto sul Covid. Del resto, proprio FdA aveva evidenziato che si tratti di un prodotto adatto per i cavalli.

Premesso questo, la discussione è entrata nel vivo quando Alessandro Meluzzi ha imputato a Giuseppe Brindisi di aver parlato di vaccino efficace al 97%. I numeri forniti dal conduttore di Zona Bianca, però, non sono piovuti dal cielo. Tutto nasce da uno studio olandese, che in questi giorni è stato citato anche da Il Messaggero e che, in sostanza, ci riporta una situazione molto chiara. In terapia intensiva, 97 volte su 100, ci finisce un non vaccinato.

Numeri che più o meno trovano riscontro anche in Italia, secondo le statistiche fornite da ISS. Come riporta anche Il Sole 24 Ore, infatti, i vaccini riescono a prevenire nel 95% ricoveri in terapie intensiva e decessi. Insomma, le analisi più recenti tendono a dar ragione al conduttore di Zona Bianca, Giuseppe Brindisi, in relazione alla sua recente discussione con Alessandro Meluzzi. A seguire, il video in questione.

“Brindisi”:

Per questo confronto con Alessandro Meluzzi a #zonabiancapic.twitter.com/eTzzV2xweY — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) September 23, 2021

