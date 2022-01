Gianmarco Saurino non supera il Covid in ‘Doc-Nelle tue mani 2’: anticipazioni e colpe al vaccino

L’attore Gianmarco Saurino, diventato ancor più popolare dopo aver interpretato il medico Lorenzo Lazzarini nella fiction di successo Doc-Nelle tue mani 2, ha rilasciato un’intervista alquanto interessante ai colleghi di Fanpage.it dove ha parlato della questione Covid e NoVax. Con alcune anticipazioni annesse.

Gianmarco Saurino è il primo attore a morire di Covid in ‘Doc-Nelle tue mani 2’: anticipazioni ed accuse dai NoVax

Di storie assurde sui NoVax ne abbiamo lette tante di recente, ma questa su Doc-Nelle tue mani 2 le batte tutte. Saurino è rimasto alquanto sconcertato dalle polemiche emerse dopo la morte del suo personaggio per Covid all’interno di tale fiction, con alcuni no vax che avevano commentato la notizia dicendo: “Perché non dite che era punturato?“.

Per l’attore si è arrivati alla follia ed ha candidamente ammesso di aver perso qualsiasi tipo di speranza di ragionare con i no vax. Spera che fiction come queste possano sensibilizzare chi crede ancora che il Covid sia un’invenzione, ma sa che ciò non accadrà molto facilmente. La fiction di Rai 1 però mette in risalto proprio la ferocia di questa patologia, non c’è nella vita reale il lieto fine ed è quello che si sta cercando di far capire con quanto accaduto anche con il personaggio di Lorenzo Lazzarini in Doc-Nelle tue mani 2.

Nel suo momento più felice è stato ucciso dal Covid, ciò che purtroppo in questi due anni hanno dovuto patire molte persone in tutto il mondo. Gianmarco Saurino sa che i NoVax difficilmente riusciranno a cambiare idea anche sulla questione vaccini, lui stesso ha deciso di tagliare i ponti con amicizie di vecchia data perché vaneggiavano su questa pandemia.

Non c’è modo di riuscire a far ragionare chi crede che tutto sia un complotto, sono pochi coloro che hanno fatto dietrofront a riguardo ed ormai per l’attore l’unica cosa da fare è ignorarli. Per lui è impensabile avere una doppia opinione sull’argomento Covid, la pandemia dovrebbe unire le persone, proprio perché parliamo di un evento assolutamente tragico che in questi due anni ha distrutto tantissime famiglie. Invece c’è chi ancora vuole negare la realtà dei fatti e ciò va contro ogni tipo di principio logico. Anche dopo Doc-Nelle tue mani 2.

Tra le anticipazioni, sappiamo che rivedremo Gianmarco Saurino in Doc-Nelle tue mani 2 tramite i classici flashback e che l’espressione “cane blu” sia legata proprio al tema Covid.

