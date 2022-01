Chi è Ugo Fuoco, il NoVax contento per la fine di David Sassoli: positivo e con l’ossigeno

In tanti si chiedono chi è Ugo Fuoco oggi 19 gennaio, essendo finito su tutti i giornali il NoVax e negazionista del Covid che di recente ha “pensato bene” di esultare sui social per la morte di David Sassoli. Potenzialmente, destino in comune con un altro personaggio che ora avrà le sue grane legali, come vi abbiamo riportato tramite altro articolo. In realtà, il personaggio del giorno in questo momento ha altro a cui pensare, essendo stato ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid. E la sua situazione clinica pare non essere delle migliori.

Chi è Ugo Fuoco: cosa sappiamo sul NoVax che ha esultato per la morte di David Sassoli

Dunque, chi è Ugo Fuoco? A dirla tutta, con ogni probabilità il suo è soltanto uno pseudonimo. In questi mesi ha dato vita ad alcune community su Telegram, in primis “Ugo Fuoco – Stop Dittatura“. Come riporta stamane Il Corriere, il quarantenne napoletano è a detta della Polizia di Stato e della Polizia Postale uno dei responsabili degli attacchi coordinati contro il Presidente dell’Europarlamento in seguito al suo decesso. Ecco perché, dopo la convalescenza, per lui potrebbero venire a galla altre problematiche.

Impossibile ignorare che Ugo Fuoco abbia esultato nei giorni scorsi nella gestione dei suoi canali. Il NoVax contento per la fine di David Sassoli, tuttavia, dopo aver cercato di evitare in ogni modo possibile il ricovero, pare abbia dovuto desistere. Il Covid lo ha beccato e, a quanto pare, anche in modo abbastanza serio. Qui tocca citare il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui l’uomo oltre ad essere ricoverato, è stato costretto a ricorrere all’ossigeno. La mancata vaccinazione di sicuro non l’ha aiutato in questo particolare contesto.

Alle autorità stare la valutazione del suo caso, appena possibile, mentre noi gli auguriamo una pronta guarigione. A prescindere da tutto. Ci siamo limitati a rispondere alle domande di chi ci chiede “chi è Ugo Fuoco”.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.