Giallo sul significato di ‘cane blu’ in ‘Doc – Nelle tue mani 2’: anticipazioni del 10 febbraio

Sta girando la voce sui social che il significato di ‘cane blu’, espressione utilizzata a più riprese durante ‘Doc – Nelle tue mani 2’ possa riguardare in qualche modo i vaccini, con relative proteste dei NoVax che stanno ignorando le anticipazioni in vista della puntata del 10 febbraio. Temi delicati quelli che vengono affrontati in questa serie di grande successo, destinata ad una settimana di stop per dare spazio al Festival di Sanremo, con il primo protagonista di fiction morto per il Covid. Come del resto abbiamo osservato la scorsa settimana con un altro articolo a tema.

Chiarimenti sul significato di ‘cane blu’ in ‘Doc – Nelle tue mani 2’ e anticipazioni del 10 febbraio

Occorre chiarire immediatamente una cosa sul significato di ‘cane blu’ in ‘Doc – Nelle tue mani 2’, considerando il fatto che su Telegram e in alcuni gruppi Facebook qualcuno abbia messo le mani avanti. Si teme, infatti, ad una potenziale etichetta che in qualche modo finisca per denigrare chi ha deciso di non sottoporsi al vaccino Covid. Anche alla luce dei temi solitamente trattati in produzioni del genere. Tuttavia, le anticipazioni del 10 febbraio ci stanno portando in altre direzioni.

Il significato di ‘cane blu’ in ‘Doc – Nelle tue mani 2’, infatti, potrebbe essere completamente diverso. Sin dalle prime puntate di questa serie, l’espressione viene utilizzata dai protagonisti quando si trovano al cospetto di avversità. Tra le anticipazioni del 10 febbraio e della tanto attesa ottava puntata, è emerso che in quel frangente verrà trattato più da vicino il tema della pandemia. Le interviste ai protagonisti lasciano intendere che tra gli aspetti da evidenziare ci sia la metamorfosi nella percezione del lavoro portato avanti dal personale sanitario.

Dagli applausi alle liti, innescate soprattutto negli HUB vaccinali. Dunque, il significato di ‘cane blu’ in ‘Doc – Nelle tue mani 2’ con ogni probabilità finirà con il convergere sul concetto di stare uniti, ma soprattutto coprirsi le spalle a vicenda, valorizzando la figura degli operatori sanitari. Le anticipazioni del 10 febbraio ci dicono che non dovremmo toccare il tema dei vaccini.

