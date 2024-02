Giallo sul prezzo delle scarpe U-Power di John Travolta usate al Festival di Sanremo 2024

In tanti si pongono domande sul prezzo delle scarpe U-Power di John Travolta usate al Festival di Sanremo 2024 oggi. Sicuramente una delle scene più imbarazzanti di questa settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo è stato il momento in cui John Travolta si è ritrovato a ballare il “ballo del qua qua” insieme a Fiorello e Amadeus.

Alcuni riscontri sul prezzo delle scarpe U-Power di John Travolta utilizzate al Festival di Sanremo 2024

Dopo il gossip puro dei giorni scorsi su Mahmood, un altro approfondimento sul nostro sito. Lo stesso showman ha parlato di gag terrificante, ma le polemiche maggiori riguardano la pubblicità occulta che ha fatto l’attore americano. Infatti, durante la sua performance, più volte sono state inquadrate le scarpe U-Power di John Travolta. Un errore grossolano commesso dalla Rai che probabilmente costerà caro, a livello economico e non solo, all’azienda.

John Travolta è brand ambassador di questo marchio e per indossarle ha percepito oltre un milione di euro. Amadeus ha confessato di non saperne nulla a riguardo, non c’è stato alcun tipo di accordo, ma sta di fatto che la Rai è cascata nuovamente nel polverone della pubblicità occulta, come accaduto lo scorso anno con Instagram e Chiara Ferragni.

In molti si stanno chiedendo quale sia il costo delle scarpe U-Power indossate da John Travolta, modello Urban, che tra l’altro ancora non è in vendita ufficialmente. Il prezzo dovrebbe essere di 100 euro e arriverà nei negozi a breve. Non sono mancate anche le dichiarazioni a riguardo da parte dell’azienda U-Power che ha ribadito come John Travolta sia dall’estate del 2023 il volto ufficiale di questo brand, ma soprattutto come non sia in nessun modo parte in causa per la questione della pubblicità occulta.

Tutto insomma ricade sulla Rai, colpevole di aver inquadrato più volte le sneakers dell’attore, evitando di coprire il brand in questione. Si parlerà quindi ancora per molto tempo delle scarpe U-Power di John Travolta indossate durante quest’edizione del Festival di Sanremo, con la Rai che rischia un’altra multa salata e questa volta si ritroverà a pagarla da sola.

Infatti quella della pubblicità occulta riguardante Instagram sarà condivisa insieme a Chiara Ferragni. Vedremo come finirà tale vicenda. Situazione finalmente più chiara sul prezzo delle scarpe U-Power di John Travolta che abbiamo visto al Festival di Sanremo.

